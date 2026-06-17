La selección de Portugal iniciará su participación en el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo como principal referente ofensivo en el partido frente a República Democrática del Congo, que se disputará en Houston.

El delantero portugués afronta su sexta Copa del Mundo, un registro histórico que lo consolida como uno de los futbolistas con más presencias en el torneo.

Junto a él estará Bernardo Silva, recientemente anunciado como nuevo jugador del Real Madrid, además de Pedro Neto en el ataque.

Tomás Araújo sustituirá a Rúben Dias

El técnico Roberto Martínez no podrá contar con el central Rúben Dias debido a molestias físicas.

En su lugar, el defensor del Benfica Tomás Araújo integrará la zaga junto con Renato Veiga.

La línea defensiva portuguesa será completada por João Cancelo y Nuno Mendes en los laterales.

Bruno Fernandes y Vitinha conducirán el mediocampo

Portugal apostará por João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes para controlar el mediocampo y generar fútbol ofensivo.

La selección lusa buscará imponer su favoritismo frente a un rival que regresa a una Copa del Mundo después de más de medio siglo.

RD Congo vuelve a un Mundial después de 52 años

La República Democrática del Congo disputará nuevamente una Copa del Mundo tras una ausencia de 52 años.

El equipo africano arrancará con Mpasi en el arco; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi y Masuaku en defensa; Moutoussamy, Mukau y Kayembe en el mediocampo; mientras que Bakambu y Wissa serán los encargados del ataque.

Posibles alineaciones

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

DT: Roberto Martínez.

República Democrática del Congo

Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau, Kayembe; Bakambu y Wissa.