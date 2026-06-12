La Copa del Mundo 2026 continuará este viernes con una nueva ceremonia de apertura en Canadá, como parte del formato especial que acompaña a la primera edición del torneo organizada por tres países. Tras el acto inaugural realizado en México, la fiesta mundialista se trasladará a Toronto para una nueva jornada de espectáculos antes del siguiente encuentro oficial de la competencia.

El campeonato comenzó el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. La jornada estuvo acompañada por una presentación musical encabezada por la cantante colombiana Shakira y otros artistas invitados.

¿Cuándo y dónde será la segunda inauguración?

La nueva ceremonia se desarrollará este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium. El evento formará parte de las actividades programadas antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Los organizadores han previsto una presentación artística que servirá como antesala del encuentro. La actividad busca destacar el carácter multicultural que caracteriza a esta edición del torneo.

La programación contempla el inicio del show alrededor de las 12:30 p.m., hora peruana. Posteriormente, los asistentes y espectadores podrán seguir el partido correspondiente a la fase inicial del campeonato.

La ceremonia tendrá una duración aproximada de 13 minutos. El formato será similar al de otros grandes eventos deportivos que combinan música y entretenimiento antes de los encuentros.

¿Qué artistas participarán?

La presentación estará liderada por el cantante canadiense Michael Bublé. Junto a él también participarán Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda Rush, Nelly Furtado y el grupo The Halluci Nation.

La organización busca resaltar la identidad cultural del país anfitrión mediante la participación de artistas vinculados a distintas generaciones y estilos musicales. El espectáculo será uno de los principales atractivos de la jornada.

📡 ¿Dónde ver la ceremonia?

La transmisión podrá seguirse en Perú a través de América TV, DSports y la plataforma DGO. Asimismo, estará disponible mediante los servicios de Disney+ Premium y Paramount+.

Los aficionados también podrán seguir las incidencias del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de las distintas señales que cuentan con los derechos de transmisión del torneo.

Luego de las actividades programadas en Canadá, la celebración del Mundial continuará en Estados Unidos. La última ceremonia inaugural se realizará en Los Ángeles y contará con la participación de reconocidas figuras de la música internacional.

El espectáculo estará encabezado por Katy Perry, LISA y Anitta. Además, participarán el rapero Future y el productor DJ Sanjoy.

Una vez concluida la presentación, la selección de Estados Unidos enfrentará a Bosnia y Herzegovina en uno de los encuentros programados para la jornada.