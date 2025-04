Con el espíritu inquebrantable y las manos de acero, Daniel “Soncora” Marcos permanece invicto en sus primeras cinco peleas en la UFC y está a puertas de ingresar al top 15 en peso gallo.

Justamente, este sábado, el artista marcial mixto nacional volverá a poner a prueba su instinto de supervivencia y revela cómo vivió este tiempo, luego de su último triunfo ante Adrián Yañez.

Habrán pasado casi cinco meses desde tu última pelea hasta este regreso al octágono. ¿Se hizo larga la espera?

Mi última pelea fue el 14 de diciembre, me he preparado mucho y el tiempo es perfecto. Se han dado muy buenas cosas, he aprendido bastante durante los primeros meses de este año y ya sabía que en cualquier momento me podrían llamar. Siempre estuve listo y ya faltan pocos días.

Montel Jackson es tu próximo rival, conocido por ser striker y sus últimos triunfos fueron con nocauts. ¿Te has preparado en especial para frenar sus embates?

Sí, cada oponente dentro de la jaula es diferente. Sé que es un golpeador con las palmas abiertas. Yo soy derecho y él usa la izquierda, así que me preparé mucho con contrincantes zurdos. Va a ser una pelea atractiva para mí, para mi aprendizaje y para subir al top 15 de la división. Trabajé muy fuerte en todos los aspectos que se dan en un combate. Soy un artista marcial, un peleador 100 % natural de MMA y donde se dé la lucha (aire o piso), habrá que estar tranquilo y sereno.

Con tu creciente protagonismo en la UFC, ¿piensas que tu exposición con el público aumentó?

Definitivamente, sí. Hay mucha gente que me escribe y me comenta que soy una inspiración para ellos. Lo único que les puedo decir es que no hay nada atrás mío. Vengo haciendo un trabajo duro y, más que eso, tengo la disciplina de salir adelante para ser el mejor del mundo. Hay quienes siguen la MMA y me han visto por primera vez peleando… es bueno recibir todas esas energías. Agradezco a todos los fans que me vienen alentando.

Has mencionado que eres una persona tranquila, pero la fama ya es parte de tu vida. ¿Cómo lidias con ese tema?

Normal, común y corriente, igual que cualquier persona. Soy humano, tengo carne y huesos. No estoy pensando en si soy famoso, solo en lo que es la realidad. Lo que me trajo hasta aquí es mi humildad y eso no lo puedes cambiar por nada en el mundo. Hay que seguir caminando tal como eres.

En el circuito, al margen del talento, la personalidad también llama la atención del público. Hay peleadores que son reservados; y otros, se exponen más. ¿Cómo te ves tú?

Yo siempre digo lo que es: voy a salir a arrancarle la cabeza al que esté al frente mío. No necesito vender alguna otra cosa, sino lo que es la pelea. Hay gente que se dedica a hacer estupideces y lo respeto, pero, por mi parte, voy a destruir al que esté delante mío. Si tengo que decirle que lo voy a aplastar en el primer o segundo round, lo haré. No le tengo miedo a nadie que esté al frente. Cuando suba a la jaula, se van a ver las cosas. Ese soy yo y siempre voy a ser así. Diré las cosas tal y como son; tal como van a suceder. El 3 de mayo, voy a romper a mi rival.

Finalmente, has reiterado tu deseo de llevar un evento de UFC al Perú. ¿Cuál es el contexto ideal de una posible pelea?

Teniendo en cuenta lo que está pasando en la MMA, necesitamos más atletas peruanos en la UFC. Somos seis o siete y sé que van a venir muchos más.

Lo otro, es que se requiere un campeón mundial para que la UFC apueste por un evento sudamericano o, mejor dicho, en Perú. Y con mi equipo, estamos trabajando muy duro para tener el campeonato mundial. Otra cosa es que, teniendo en cuenta las infraestructuras, se piden coliseos para 18 mil o 20 mil personas. No estoy tan seguro de si hay alguno con esa cantidad de espectadores, creo que lo máximo es de tres mil o cuatro mil. En ese sentido, habría que adaptar la infraestructura y sería fabuloso hacerlo en un estadio. Siempre he dicho que quisiera el Monumental, pero no sé si llene las expectativas de la UFC, pues es muy grande y la pelea se vería desde muy lejos. Hay formas de hacerlo, pero lo primero que sí puedo decir es que para llevar la UFC a Perú, vamos a necesitar un campeón mundial. Y estoy construyendo un legado para que pongan los ojos en mi país y que se abran más puertas, no solo para mí o mis compañeros, sino también para todos los peruanos que tengan las posibilidades de entrar a la UFC.

A la vez, Daniel elogió a los peruanos en la UFC y destacó a Jesús Pinedo, Kevin “Gallo Negro” Borjas o Gastón Bolaños, quien peleará en el mismo evento este sábado. “Vamos bien, evolucionando. El trabajo de hace mucho tiempo se está viendo reflejado”, comentó.