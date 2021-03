Hace solo unas semanas se cumplieron tres años desde el sensible fallecimiento de Daniel Peredo, querido periodista. Mientras los fanáticos del fútbol y la selección peruana recordaron con mucho cariño al relator, sus familiares anunciaron que han iniciado un proceso de reconocimiento de derechos laborales en contra de Media Networks y Telefónica del Perú.

Milagros Llamosas, viuda del reconocido narrador, ha brindado detalles del complicado caso. En un informe presentado por América Noticias, la esposa del comunicador manifestó que hasta el momento la empresa no se ha pronunciado sobre la situación.

“No hubo ningún reconocimiento de derechos laborales de mi esposo con Media Networks. Él estuvo más de 15 años trabajando ininterrumpidamente. Lamentablemente en estos tres años no hubo ninguna respuesta de su empleador, que para mí es Media Networks”, declaró en la entrevista.

En la misma línea, Llamosas reveló cuál fue la respuesta que recibió por parte de la compañía mencionada. “Daniel no trabajó en Media Networks. Para ellos, Daniel fue un ‘x’ que emitió un recibo”, indicó en la nota.

Por su lado, Media Networks presentó su postura mediante una declaración realizada por Lucía Corso, gerente de marketing. La vocera contó cómo se desarrolló la relación laboral con Daniel Peredo durante el periodo que superó los 15 años.

“Daniel Peredo no trabajó para Media Networks, él prestaba locación de servicios a la empresa, no existía un vínculo de relación laboral. No existió ni subordinación, ni horarios, ni mucho menos”, explicó la representante de la empresa a América Noticias.