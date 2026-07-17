En la previa de la gran final del Mundial 2026 ante Argentina, otra figura vuelve a ocupar un lugar central en la historia; se trata de Luis de la Fuente Castillo, el hombre que reconstruyó a la selección española desde sus cimientos y la llevó, contra todo pronóstico inicial, hasta la definición máxima del fútbol mundial.

De la Fuente nació el 21 de junio de 1961 y actualmente tiene 65 años. Llegó al cargo de seleccionador absoluto en diciembre de 2022, en un contexto marcado por la salida de Luis Enrique tras la eliminación de España en el Mundial de Qatar.

INGRESO POCO CONVENCIONAL

Pocos recuerdan que el camino de De la Fuente dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comenzó de una manera inesperada. Sucede que en mayo de 2013, el entonces entrenador se incorporó a la RFEF de forma particular, ya que leyó un pequeño anuncio publicado en la prensa escrita. El propio entrenador relató que en la breve nota se buscaban entrenadores para las categorías inferiores.

Tras ver la vacante en el periódico, De la Fuente llamó a personajes cercanos para consultar sobre la oferta. Tras pasar las entrevistas requeridas, De la Fuente terminó firmando su primer contrato, un acuerdo que significó el primer paso a un proceso que hoy terminó dirigiendo la selección absoluta.

Desde ese ingreso, Luis de la Fuente construyó su carrera puertas adentro de la Federación, conduciendo a distintas categorías juveniles y formando a buena parte de los futbolistas que hoy son piezas del combinado nacional.

Como formador, De la Fuente conquistó la Eurocopa Sub-19 (2015), la Eurocopa Sub-21 (2019) y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

DE LAS CRÍTICAS A LA CONSAGRACIÓN

Su comienzo en la absoluta tuvo un arranque irregular, con resultados dispares que generaron cuestionamientos sobre su capacidad para dirigir al primer nivel. Pero el técnico riojano respondió con trabajo y paciencia, ya que después de demostrar su trabajo, su primer título llegó en la Nations League 2022/23.

Luego, llegó la consagración definitiva con la conquista de la Eurocopa 2024 en Alemania, donde España se impuso en los partidos disputados. Ese ciclo ganador también fue el escenario de jóvenes talentos impulsados por el propio entrenador, entre ellos Lamine Yamal y Rodri Hernández.

Ahora, el técnico de 65 años afronta el desafío más grande de su carrera, que es la final del Mundial 2026 ante Argentina.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.