Al rojo vivo. Así marcha el Grupo A de la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Víctor Larco Herrera, donde las escuadras de Juventud Independiente, Estrella Azul, RL. Trujillo y Deportivo El Rayo pelean por luchar por clasificar a la liguilla por el título.

VER MÁS: Copa Perú: Sporting Huamachuco gana y toma la punta

PARTIDAZO

El Rayo, que dirige la dupla Luis Aguilar y Jeferson Peche, igualó 0 a 0 ante Juventud Independiente en cotejo clave, en el Estadio de Vista Alegre, por la jornada cuatro.

En esta ocasión, el arquero Gino Baras y el defensa Claudio Jara se convirtieron en las murallas de El Rayo.

En otros resultados de la misma serie: Sport Cocoliso 1-6 RL. Trujillo, Estrella Azul 2-1 Mónaco y Defensor Huamán 1-2 Bazalar Fútbol Club.

La tabla de posiciones: Juventud Independiente (10), Estrella Azula (9), El Rayo (8), RL. Trujillo (8), Mónaco (4), Defensor Huamán (3), Bazalar FC. (3) y Sport Cocoliso (0).

PUEDE LEER: Copa Perú: Comunal San José clasifica a la liguilla por el título en la liga de Virú

APRETADO

Mientras tanto, en el Grupo B, Ares Fútbol Club no pudo con Atlético Venecia y empató 2 a 2.

Además, Juventus Buenos Aires 2-0 Buenos Aires Norte, Cox Sur 2-4 Alianza Buenos Aires Sur (ABAS) y Los Mangos 0-3 Racing Club.

La tabla de posiciones: Ares FC. (10), Racing Club (9), Atlético Venecia (7), Los Mangos (6), Juventus Buenos Aires (6), Cox Sur (4), ABAS (3) y Buenos Aires Norte (1).

LEER AQUÍ: Copa Perú: Deportivo El Inca es una máquina de goles y lidera la liga de Chao

SE VIENE

Este fin de semana se disputará la quinta fecha. Los cotejos para el sábado: 12 p.m. Atlético Venecia vs. ABAS, 2 p.m. Ares FC. vs. Cox Sur y 4 p.m. Racing Club vs. Juventus FC.

Domingo: 8 a.m., Los Mangos vs. Buenos Aires Norte, 10 a.m. Sport Cocoliso vs. Mónaco, 12 p.m. Defensor Huamán vs. El Rayo, 2 p.m. Juventud Independiente vs. Bazalar FC. y 4 p.m. Estrella Azul vs. RL. Trujillo.