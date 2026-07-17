El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, reiteró el compromiso de su plantel para dejar el alma ante Inglaterra este sábado 18 de julio en Miami. El estratega galo recalcó que, pese al doloroso golpe sufrido ante España en las semifinales, el equipo tiene la obligación de cerrar el Mundial 2026 en el podio.

A pocas horas de este encuentro previo a la gran final de Argentina vs. España, Deschamps lamentó que no tienen el partido que habían querido; sin embargo, cuentan con una obligación no solo por la camiseta, sino también por la nación.

“Hay una responsabilidad (...) respecto a millones de franceses y francesas que nos apoyan, que han vibrado de emoción y que también han sufrido decepciones”, expresó Didier Deschamps en una conferencia de prensa realizada este viernes 17 de julio en la ciudad floridana.

De cara a este compromiso contra Inglaterra, Deschamps anunció que ejecutará rotaciones, ya que algunos de sus hombres no pueden jugar y otros no estarán por motivos que no se especificaron.

El Estadio Miami, Miami Gardens, será el escenario para este último partido del técnico, vinculado a la historia del fútbol de su país por haber conducido al equipo campeón del mundo en 2018, 20 años después de haber sido el capitán del equipo que ganó en casa el Mundial de 1998.

Con 57 años de edad, Deschamps afirmó que más de 20 años en la selección de Francia como jugador o entrenador dejaron huella. “Dejan aún más huella porque quedan recuerdos inolvidables, pero lo importante está por llegar”, apuntó.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ FRANCIA VS. INGLATERRA?

El partido por el tercer y cuarto lugar será este sábado 18 de julio en el Estadio de Miami a las 4:00 p.m. (hora peruana).

Mientras que Francia llega tras ser derrotada por 0-2 ante España; Inglaterra sufrió por 1-2 ante Argentina.