No es solo un hobby. El skateboarding viene resaltando en los últimos años a nivel profesional, siendo un deporte que se incluye en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos; y, en nuestro país tenemos importantes representantes como lo es Deyvid Tuesta. El deportista de 21 años ya le ha dado alegrías a la nación ganando premios y ahora nos cuenta cómo ha sido su experiencia en el mundo del skate y sus nuevos retos.

¿Cómo iniciaste en el skate?

Inicié en el skate a los 11 años gracias a mi hermano mayor. Él me incentivó y me hizo practicar mi primer truco, el ollie.

¿Cómo evaluarías tu 2023?

Con altos y bajos, ya que en el inicio fue bueno. Tuve una competencia mundial en Dubai y ahí pasé las clasificatorias, que me permitieron acumular varios puntos. Luego de ello, tuve una competencia doble internacional en Chile, ambas las gané. En Roma se complicó todo, debido a una lesión que presenté en el tobillo que no me permitió pasar de clasificatorias. En Suiza me fue mejor, llegando a cuartos de final.

¿Y los retos para el 2024?

En definitiva, clasificar a los Juegos Olímpicos es el objetivo principal para la Federación, el Comité Olímpico Peruano y para mí. Todo iniciará con un Mundial en Dubai.

¿Cómo es el apoyo que recibes del estado?

Antes tenía un “pack” por haber ganado una medalla en el 2022. El beneficio dura un año. Ahora, que pasó el tiempo, los beneficios son menores. Respecto a la Federación, ellos me brindan la ayuda para todas mis terapias y me dan un espacio para entrenar. Asimismo, Proyecto Legado tiene su sede en la Costa Verde donde practico.

¿Tienes otro tipo de apoyo?

Yo tengo una beca que me gané con World Skate, los encargados de organizar los mundiales, y ellos me cubren mis viajes, al menos lo harán hasta el evento de Dubai de 2024. Las marcas que me patrocinan también están presentes. Monster Energy Perú y Gzuck, que me pagan y me ayudan a costearme algunos viajes que no corresponden a las Olimpiadas. Incluso pude ir a Brasil y a Estados Unidos.

¿Cuál es la competición que más recuerdas?

La competencia que más recuerdo es la de los Juegos Suramericanos 2022. Esa fue mi salida a todo. Fue la primera competencia a la que me llevaron fuera del país y la primera que gané. Con ello, se me abrieron las puertas para todo.

¿Cómo se siente representar a Perú?

Representar a Perú me hace sentir muy feliz, orgulloso como todo peruano, así como los hinchas de la selección, pero siendo el que representa a la nación. Yo trato de mejorar para darle logros a todo el Perú.

¿Qué es el skate para ti?

El skate es literalmente mi vida. Desde que empecé a patinar no lo dejé nunca y tampoco lo dejaré.

¿Tienes algún objetivo final en tu carrera?

Mis objetivos son competir, ganar competencias importantes como las Olimpiadas. Armar un importante currículo como skater. Además, cuando yo dejé de patinar y de competir, me gustaría apoyar a otros. Sacando mi propia marca de patinaje y apoyando a las nuevas generaciones.

¿Hay algún tipo de discriminación hacia tu deporte?

Antes me ha pasado bastante, ahora ya no tanto. Me señalaban que era un deporte para vagos y con los logros se van callando muchas bocas.