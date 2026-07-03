La selección de Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del torneo. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 17:00 horas y pondrá frente a frente al vigente campeón del mundo y a una de las selecciones que más ha sorprendido en la competencia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras completar una fase de grupos perfecta, mientras que Cabo Verde se ganó un lugar en las rondas eliminatorias luego de sumar resultados destacados frente a selecciones con mayor tradición futbolística. El partido también reunirá a dos de los futbolistas que han captado la atención durante el campeonato: Lionel Messi y el arquero caboverdiano Vozinha.

Messi lidera el ataque argentino

Messi atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria en los mundiales. El capitán argentino comparte con Kylian Mbappé el liderato de la tabla de goleadores del torneo, ambos con seis anotaciones.

Además, el delantero amplió su registro histórico en la competición y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los mundiales. Hasta el momento, acumula 19 goles en este certamen.

La Albiceleste avanzó a los dieciseisavos de final después de imponerse a Argelia, Austria y Jordania. Esos resultados le permitieron terminar la primera fase con puntaje perfecto y consolidarse como una de las candidatas al título.

Pese al rendimiento mostrado en la fase de grupos, el seleccionado argentino es consciente de que los partidos de eliminación directa presentan un escenario distinto. La reciente eliminación de Alemania ante Paraguay sirvió como advertencia para los equipos favoritos que continúan en carrera.

Vozinha, la figura de Cabo Verde

En la vereda opuesta estará Vozinha, guardameta que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato. Sus actuaciones fueron determinantes para que Cabo Verde consiguiera empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudí durante la fase de grupos.

El arquero tuvo una actuación destacada especialmente en el debut ante España, partido que terminó igualado sin goles. Durante ese encuentro evitó en varias ocasiones que el combinado europeo encontrara el camino al gol.

Posteriormente, Cabo Verde empató 2-2 frente a Uruguay y volvió a sumar un resultado importante. Gracias a esos puntos, la selección africana se convirtió en la tercera en la historia de los mundiales que logra puntuar ante dos campeones del mundo en su primera participación en la competición.

La clasificación a la fase eliminatoria también representó un hecho histórico para el país africano. Con una población cercana al medio millón de habitantes repartida en diez islas, Cabo Verde se transformó en la nación más pequeña en alcanzar esta instancia de un Mundial.

El crecimiento de la popularidad de Vozinha también ha sido notorio fuera de los terrenos de juego. Antes del empate frente a España contaba con alrededor de 200.000 seguidores en Instagram y, en la víspera del duelo ante Argentina, esa cifra superaba los 17 millones.

📡¿Dónde ver el partido?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Argentina y Cabo Verde a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming. Estas son las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo:

DSports (DirecTV): canales 610 (SD) y 1610 (HD) , además de las señales 612 , 613 y sus respectivas versiones en alta definición.

(DirecTV): canales y , además de las señales , y sus respectivas versiones en alta definición. DGO : plataforma de streaming para los suscriptores de DirecTV.

: plataforma de streaming para los suscriptores de DirecTV. Paramount+ : transmisión vía streaming.

: transmisión vía streaming. Disney+: transmisión vía streaming.

Posibles alineaciones

Argentina (DT: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez.

Nahuel Molina.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Facundo Medina.

Rodrigo De Paul.

Alexis Mac Allister.

Enzo Fernández.

Thiago Almada.

Lionel Messi.

Lautaro Martínez.

Cabo Verde (DT: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’)

Vozinha.

Moreira.

Pico Lopes.

Diney Borges.

Sidny Cabral.

Kevin Pina.

Ryan Mendes.

Telmo Arcanjo.

Jamiro Monteiro.

Garry Rodrigues.

Dailon Livramento.

Datos del partido

Partido: Argentina vs Cabo Verde.

Argentina vs Cabo Verde. Instancia: Dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Dieciseisavos de final del Mundial 2026. Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.

Hard Rock Stadium, Miami. Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Drew Fischer (Canadá). Hora: 18:00 (hora local de Miami) / 22:00 GMT.