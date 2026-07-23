Miles de vecinos del distrito de Paucarpata continúan sin acceso al servicio de agua potable desde hace tres días debido a varios incidentes que retrasaron el restablecimiento del líquido. A la suspensión programada por Sedapar para realizar labores de limpieza y mantenimiento de la planta de tratamiento se sumó la rotura de una tubería de conducción en la urbanización Cristo Rey.

La emergencia ocurrió en una línea de conducción de 10 pulgadas, cuya avería provocó el debilitamiento de la carpeta asfáltica. Como consecuencia, una compactadora de basura de la Municipalidad Distrital de Paucarpata quedó atrapada con las llantas hundidas sobre la vía afectada.

Mediante el comunicado N.° 034-2026, Sedapar informó que la tubería dañada abastece de agua a los reservorios 17 y 18, por lo que la avería dejó sin servicio a varios sectores del distrito.

La empresa argumentó, además, que la permanencia del camión recolector de basura sobre la zona afectada retrasó el inicio de las labores de reparación. Según precisó, los trabajos pudieron comenzar recién después de las 10:40 de la mañana, una vez que el vehículo fue retirado.

Según Sedapar, tras concluir la reparación de la tubería, se procederá al restablecimiento progresivo y permanente del servicio de agua potable en las zonas afectadas. Mientras tanto, los vecinos continúan afrontando las dificultades ocasionadas por la falta del recurso, que ya se prolonga por tres días.

Los ciudadanos mostraron su malestar porque no pueden usar los servicios higiénicos, preparar los alimentos, realizar la limpieza del hogar, así como sus actividades comerciales o económicas.