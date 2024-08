El entrenador de Alianza Lima, Mariano Soso, destacó la victoria de la ‘Blanquiazul’ en Andahuaylas y habló respecto a la posible llegada de Paolo Guerrero al club.

“Tengo una valoración muy positiva del futbolista, que tiene una pertenencia enorme lo que es el mundo de Alianza, y es un referente para el pueblo tan amante de nuestro fútbol, así que Paolo a partir de su libertad de acción, como entrenador y club, obviamente se evaluará concretamente la situación”, manifestó Soso.

El DT argentino aclaró que respetará los tiempos para poder fichar al ‘Depredador’, quien quedó libre tras la resolución de la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Asimismo, Mariano Soso aseguró que Alianza Lima ficharía a un delantero más luego de la lesión de Cecilio Waterman.

“En función de no poder contar con Waterman, se abre la posibilidad de incorporar un componente más de ataque”, manifestó.

Además, el entrenador indicó que será “un desafío muy grande” en caso Alianza selle el fichaje de Guerrero.

“Estoy feliz de dirigir Alianza Lima, me despierta una responsabilidad y un reto muy grande gestionar a Carlos Zambrano, a Hernán Barcos y a jugadores que tienen una larga trayectoria. Guerrero es un desafío muy grande, pero también me moviliza mucho hacer crecer a Catriel (Cabellos) y de poder consolidar a Noriega. Es innegable que ese jugador de ese calibre moviliza o movilizaría a cualquier entrenador”, expresó.

“Nosotros debemos ser muy cuidadoso por una cuestión legal o formal. No oculto el deseo ya a partir de manifestar que es un futbolista que no solo reúne argumentos por aquello que realizó, sino que muestra vigencia y lo que podría inyectar a Alianza. Lo que sí que insisto que no hay ningún tipo de ocultamiento, sino un respeto un respeto muy profundo con los tiempos de desvinculación”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR