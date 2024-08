El presidente del club Universidad César Vallejo, Richard Acuña, decidió opinar este jueves sobre el dictamen de la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto al futuro de Paolo Guerrero, quien acudió a esta instancia para rescindir su contrato con la UCV.

El excongresista considera que si se emite una resolución a favor del futbolista, quedaría un mal precedente deportivo a nivel nacional e internacional.

“Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley, en respeto a los derechos, a una institución, a la ciudad; y a todos los que apuntamos y creemos que a nivel deportivo la única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”, expresó a los medios de comunicación.

“No creo que sea justo que un jugador diga que ‘porque ya no quiero, me tengo que ir’”, agregó Acuña.

Por otro lado, Richard Acuña habló del acercamiento que tuvo la UCV con Christian Cueva, quien fue denunciado por su esposa Pamela López, por agresión física y psicológica.

Sobre ello, el hijo del líder Alianza para el Progreso, César Acuña, reveló que Cueva decidió fichar por Cienciano, sin embargo, dejó entrever que no le cierran las puertas del club trujillano, solo si resuelvo su situación legal.