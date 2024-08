Paolo Guerrero quedó libre del contrato que tenía con César Vallejo, así lo informa la resolución de la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De esta forma, el ‘Depredador’ podrá jugar en otro equipo.

Ambas partes no llegaron a un acuerdo en la audiencia que se realizó el último martes, por ello, la Cámara de Conciliación y Disputas emitió un fallo definitivo sobre la situación contractual de Guerrero, quien acudió a dicha instancia para sellar su salida del cuadro trujillano.

Como se recuerda, el futbolista solicitó su desvinculación del club César Vallejo argumentando incumplimiento de contrato, que según Richard Acuña, presidente de la UCV, estaba suscrito por toda la temporada 2024.

“Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley, en respeto a los derechos, a una institución, a la ciudad; y a todos los que apuntamos y creemos que a nivel deportivo la única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”, sostuvo Acuña.

“No creo que sea justo que un jugador diga que ‘porque ya no quiero, me tengo que ir’”, añadióAcuña.

De acuerdo con información de RPP, Paolo Guerrero podrá inscribirse en cualquier club a partir del 26 de agosto.