El encuentro entre Portugal y Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 trajo más de una sorpresa y es que la estrella del equipo luso, Cristiano Ronaldo, no participó en este cotejo como titular.

El DT de Portugal, Fernando Santos, decidió sentar al popular bicho para este cotejo, sorprendiendo a más de uno por esta decisión.

En el partido anterior en el que Portugal se enfrentaba a Corea del Sur y en el que ganaron por 2 a 1, el técnico realizó un cambio y sacó del terreno de juego a Cristiano Ronaldo, quien mostró su malestar y todo fue captado por las cámaras en pleno terreno de juego.

Sou fã de Cristiano. Mas um treinador não pode permitir isto: “estás com uma pressa do caralho para me tirar f…” Game Over para o CR7 pic.twitter.com/gVgdCpBjIj — Mauro Xavier 🇵🇪 (@MauroXavier) December 2, 2022

Ante esta situación, el técnico señaló que no le gustó para nada el gesto de Cristiano Ronaldo pero que él sabía cómo resolver el asunto.

“Cuando terminó el juego, fui al flash y luego fui a la conferencia. De vuelta en el campo no escuché nada, estaba lejos, solo lo escuché discutir con los jugadores coreanos. Vi las imágenes, y no me gustó en absoluto, realmente no me gustó en absoluto. A partir de ahí, los problemas se resuelven. Lo resolveremos en el vestuario y punto final. Ahora, a pensar en el partido de mañana”, opinó el técnico de 68 años.

Es así que Santos decidió sentar a Cristiano Ronaldo para el encuentro ante Suiza y para muchos esto fue a manera de castigo.

Sin embargo, en el segundo tiempo Cristiano Ronaldo ingresó al terreno de juego y su banda de capitán le fue devuelta por su compañero Pepe.

Este último encuentro de Portugal les permitió pasar a cuartos de final tras vencer por una goleada de 6 a 1 a los suizos.