La selección de Ecuador protagonizó una remontada memorable al derrotar 2-1 a Alemania en la última jornada del Grupo E y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con este resultado, el combinado sudamericano alcanzó los cuatro puntos y, por el momento, se ubica como el mejor de los ocho terceros de la fase de grupos.

El encuentro comenzó de la peor manera para la Tricolor. Apenas a los dos minutos, Leroy Sané aprovechó una desconcentración de la defensa ecuatoriana para abrir el marcador y poner en ventaja a Alemania. Sin embargo, la reacción fue inmediata y al minuto 9 Nilson Angulo igualó las acciones con un potente remate de larga distancia que devolvió la esperanza a su selección.

En la segunda mitad, Ecuador asumió el protagonismo y fue en busca del triunfo que necesitaba para mantenerse con vida en el torneo. La recompensa llegó a los 77 minutos, cuando Kevin Rodríguez peinó un balón dentro del área y Gonzalo Plata apareció para tocar sutilmente el esférico y superar la salida del arquero Manuel Neuer, decretando el 2-1 definitivo.

La victoria permitió a Ecuador finalizar tercero en el Grupo E con cuatro unidades, por detrás de Alemania y Costa de Marfil. El conjunto africano aseguró el segundo lugar al imponerse 2-0 sobre Curazao y alcanzar seis puntos, mientras que la diferencia de goles favoreció a la selección ecuatoriana en la clasificación de los mejores terceros.

Con este resultado, la Tricolor mantiene vivo el sueño mundialista y espera conocer a su rival en la fase de dieciseisavos de final. El equipo ecuatoriano confirmó su capacidad de reacción en un partido decisivo y llega fortalecido a la etapa de eliminación directa tras una victoria de gran jerarquía frente a uno de los favoritos del torneo.