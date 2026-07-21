El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar para Darwin Chuup Wasum, quien es investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de 7 años. El hecho habría ocurrido el pasado 18 de julio en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

El investigado fue intervenido inicialmente por las autoridades de la comunidad Pantam Entsa, ubicada en el distrito de El Cenepa. Sin embargo, durante el traslado para ser puesto a disposición de las autoridades, logró escapar, según informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, en declaraciones a RPP.

Ante este escenario, el Poder Judicial comunicó que emitió las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional contra el investigado. Asimismo, dispuso que la comisaría sectorial PNP de Nieva-Condorcanqui ejecute el mandato judicial correspondiente.

Además, se otorgaron medidas de protección inmediatas a favor de la menor, entre ellas impedir que el denunciado se acerque a menos de 100 metros de la víctima, mantenga cualquier forma de comunicación con ella o ejerza actos de violencia física o psicológica en su contra.

Durante el periodo de siete días de detención preliminar, el Ministerio Público llevará a cabo las diligencias urgentes del caso, entre ellas la declaración de la menor en cámara Gesell y las pericias psicológicas correspondientes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

#LoÚltimo El Juzgado de Familia de Huampami-El Cenepa de la Corte Superior de Amazonas otorgó medidas de protección inmediatas en favor de la menor B. S. Z. N. (7), víctima de violencia sexual en la comunidad nativa Pantam Entsa-El Cenepa, Condorcanqui, por parte del investigado… pic.twitter.com/jVdjWRInfT — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 20, 2026

Previamente, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis, Rosmery Pioc, informó que la menor fue trasladada a Bagua, donde recibe atención médica. Además, señaló que se espera estabilizar su estado de salud para gestionar su posterior traslado a Lima.

“Lo que acaba de informarme el director de la red es que ya se ha trasladado por helicóptero a la niña a Bagua para que sea atendida, pero por el tema de la situación de la niña no pueden trasladarla, tienen que estabilizarla, porque ha tenido mucha hemorragia la niña. La están atendiendo en Bagua y mañana posiblemente la trasladen a la niña”, sostuvo.

En esa misma línea, solicitó al Ejecutivo reforzar la atención en esta zona del país, al señalar que este tipo de delitos ocurren con frecuencia y que, pese a las alertas realizadas, no se han implementado cambios significativos.

“No hay muchos cambios por el tema de que no hay condiciones en el territorio, pero si hay trabajo en el territorio, aunque falta implementar bastante para que esto sea más visible, sea más activa la justicia. Hay muchas brechas que cerrar en el territorio, el tema de la comunicación, el tema de los transportes es muy complejo”, indicó.