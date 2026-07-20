La Defensoría del Pueblo alertó dificultades en la atención a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado en Junín. Durante una entrevista en RPP, el jefe de la oficina defensorial de la región, Mario de la Cruz Díaz, pidió agilizar el empadronamiento de damnificados para facilitar la entrega de ayuda.

El funcionario señaló que en el anexo de Pumpunya, en Chongos Bajo, zona donde se ubicó el epicentro del movimiento, se detectaron problemas en la identificación de afectados. Según indicó, algunos distritos aún no completan el registro necesario para canalizar el apoyo del Estado.

Piden atención urgente para familias afectadas

De la Cruz cuestionó la demora de algunas autoridades locales y señaló que la falta de organización ha generado dificultades en la distribución de apoyo.

“Lo que se ha podido ver también es la poca participación de los alcaldes distritales. Ellos tienen que iniciar, cuanto más antes, el empadronamiento correspondiente de los afectados y de las víctimas. Se ha visto un poco de desorden para poder hacer las distribuciones con respecto a algunos damnificados”, declaró.

La Defensoría solicitó el envío de carpas, frazadas y alimentos para las familias que permanecen fuera de sus viviendas, especialmente por las bajas temperaturas nocturnas de la zona.

“En horas de la noche sufrimos de temperaturas bajas, por eso es que también es necesario el abrigo”, explicó el funcionario.

Además, informó que el servicio eléctrico fue restablecido, pero el abastecimiento de agua potable continúa afectado en algunos sectores. También pidió reforzar la atención médica en la zona del desastre para garantizar la asistencia a los heridos.

El funcionario también indicó que alrededor del 70 % de las estructuras destruidas tenían más de 20 años de antigüedad y estaban construidas con materiales rústicos. Según explicó, estas condiciones influyeron en los daños registrados tras el movimiento telúrico.

Finalmente, De la Cruz pidió a la población fortalecer la cultura de prevención y participar en los simulacros de evacuación. Señaló que la preparación resulta clave para reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.