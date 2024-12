El exentrenador de la selección nacional de fútbol, Juan Reynoso, reveló en una entrevista que se siente identificado con Melgar, en Perú, pese a que de niño era de Sporting Cristal, a los 12 llegó a Alianza Lima, a los 23 en Universitario, pero desde el 2014 su corazón se pintó de rojo y negro.

“De niño era de Sporting Cristal y a las 12 llego a Alianza Lima. A los 23, en un ataque de madurez, Universitario me ofrece una locura de dinero y me fui. Si hoy me dicen de, ¿quién soy de Perú?, de Melgar”, señaló.

Reynoso señaló que se siente más identificado curiosamente en Perú, con un equipo, es Melgar. Llegó en el 2014 a la ciudad de Arequipa para dirigir al equipo rojinegro, un año después logró el título nacional al ganar en la final a Sporting Cristal.

Su permanencia en Melgar se prolongó hasta el 2017, logrando el segundo lugar en el 2016. Su carrera continuó en el Puebla de México durante tres temporadas y otros tres años en Cruz Azul, hasta que llegó a la selección nacional de fútbol de Perú.

A pesar de su exitosa carrera como futbolista y entrenador, su paso por Melgar dejó huella en el “Cabezón” Reynoso, curiosamente fue el comienzo del equipo rojinegro en participaciones continuas en torneos internacionales, como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.