Este jueves 4 de septiembre se juega la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, una jornada crucial que definirá las tres últimas plazas directas y el cupo para la repesca. Perú se enfrentará a Uruguay en Montevideo, en un partido decisivo para sus mínimas aspiraciones de clasificar.

¿Qué selecciones tienen mejores opciones?

Uruguay y Paraguay, ambas con 24 puntos, y Colombia con 22, son las que parten con mayores chances de asegurar su pase. En tanto, Venezuela (18), Bolivia (17) y Perú (12) solo mantienen opciones matemáticas para disputar el repechaje.

Hasta la fecha 16, se han anotado 159 goles en las clasificatorias, con un promedio de 1,99 por partido.

Partidos destacados de la jornada 17

Colombia vs. Bolivia (Barranquilla, 18:30 h): La Cafetera busca un triunfo para clasificar con figuras como Luis Díaz (máximo goleador de las eliminatorias) y Dayro Moreno, mientras que Bolivia se aferra a Miguel Terceros.

La Cafetera busca un triunfo para clasificar con figuras como Luis Díaz (máximo goleador de las eliminatorias) y Dayro Moreno, mientras que Bolivia se aferra a Miguel Terceros. Paraguay vs. Ecuador (Asunción, 18:30 h): La Albirroja necesita vencer para sellar su pase tras 16 años de ausencia mundialista. Ecuador ya está clasificado.

La Albirroja necesita vencer para sellar su pase tras 16 años de ausencia mundialista. Ecuador ya está clasificado. Brasil vs. Chile (Río de Janeiro, 19:30 h): La Canarinha, ahora bajo la dirección de Carlo Ancelotti, recibe a la Roja, eliminada y en plena renovación.

La Canarinha, ahora bajo la dirección de Carlo Ancelotti, recibe a la Roja, eliminada y en plena renovación. Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires, 18:30 h): La Albiceleste, líder con 35 puntos y ya clasificada, se despide de Lionel Messi en casa ante una Vinotinto urgida por mantenerse en zona de repechaje.

La Albiceleste, líder con 35 puntos y ya clasificada, se despide de Lionel Messi en casa ante una Vinotinto urgida por mantenerse en zona de repechaje. Uruguay vs. Perú (Montevideo, 18:30 h): La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, espera asegurar su boleto directo. Perú necesita vencer y combinar resultados para seguir soñando. Yoshimar Yotún regresa al equipo, pero Renato Tapia será baja por suspensión.

Transmisión en Perú