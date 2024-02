Un emocionante partido disputaron las selecciones de Punchana y Chiclayo, que fue muy vibrante de principio a fin y considerado el mejor de la primera fecha del Campeonato Nacional de Vóley U-15, que se juega en el coliseo Club Grau de Piura, organizado por la Liga Distrital de Vóley de Castilla, con el aval de la Federación peruana de Vóley.

Las lambayecanas hicieron suyo el primer set con puntaje de 25-20, pero el sexteto de Iquitos consiguió darle vuelta al marcador a punta de mucho esfuerzo y pundonor se logró imponer 26-24 y 15-12.

OTROS RESULTADOS

En el primer partido que abrió los fuegos del torneo infantil, el equipo de Callao enfrentó a Miraflores de Arequipa y le ganó por 2-0 con parciales de 25-16 y 25-12.

Posteriormente Morales se enfrentó a Callería de Pucallpa, y se llevó una derrota de 2-0 con parciales de 25-12 y 25 16 y cerrando la fecha, el sexteto de Lima venció 2-0 a Puno, moviéndose los parciales de 25-10 y 25-15. Descansaron en la primera fecha Rímac y Castilla.

Ayer se enfrentaron los equipos de Chiclayo que le ganó 2-1 a Puno; Morales 2-1 a Miraflores, El Rímac 2-0 al Callao y Puno 2-1 a Castilla.

Hoy en la tercera fecha disputan Punchana con Puno, Rímac Vs. Morales, Callería Pucallpa con Miraflores, Castilla Vs. Lima, Callao Vs. Morales, Rímac Vs. Callería Pucallpa, Lima con Chiclayo y Castilla con Punchana.