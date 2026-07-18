Este sábado 18 de julio, desde las 4:00 p.m. (hora Perú), Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, en un partido que pondrá en juego el podio del certamen tras la eliminación de ambas selecciones en semifinales.

Pese a que este tipo de duelos suele quedar en un segundo plano frente a la gran final, desde el cuerpo técnico francés remarcaron el compromiso del plantel de cara al encuentro. La consigna del combinado inglés también es la misma.

El compromiso se llevará a cabo en el Estado de Miami, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports.

MINUTO A MINUTO

10′ Bukayo Saka en posición adelantada.

9′ Infracción de Malo Gusto sobre Eze.

3′ GOOOOL de Inglaterra, anotado por Declan Rice.

Arrancó el partido.

ONCE DE FRANCIA

Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Michael Olise, Kylian Mbappé, Désiré Doué.

ONCE DE INGLATERRA

Dean Henderson, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Ivan Toney.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO FRANCIA VS. INGLATERRA?

En Perú, el partido de Francia vs. Inglaterra será transmitido a través de DirecTV, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ por cable y streaming. Además, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Para México, se podrá ver a través de ViX.

Asimismo, para España, será transmitido a través de RTVE, La 1 y Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.