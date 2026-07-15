La euforia por la clasificación a la final del Mundial 2026 se sintió también en la zona mixta del estadio de Atlanta, donde Lionel Scaloni (entrenador), Lautaro Martínez (delantero), Leandro Paredes y otros jugadores compartieron sus primeras sensaciones apenas terminado el partido ante Inglaterra.

El entrenador remarcó una vez más que este plantel no deja de sorprenderlo y admitió que le resulta cada vez más difícil transmitirle a la gente lo que hacen sus jugadores dentro de la cancha. Scaloni insistió en que se trata de un grupo único que volvió a demostrar sentirse “uno más” en cada partido. Resaltó que con esta clasificación, Argentina está más que contenta.

EMOTIVIDAD DE LAUTARO MARTÍNEZ

El delantero de la selección argentina, Lautaro Martínez, fue el más conmovido. Entre lágrimas contó que soñaba con ese gol desde que su padre le compró sus primeros “botines” y dedicó unas palabras a su madre recordando el gesto de ella de no dejar nunca de atenderle.

“Es muy fuerte esto. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Disfruto de todo esto. Soy un hombre que disfruta de la vida (...) Yo soñé ese gol, le dije a Facu que iban a ganar. Enzo también hizo un golazo. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, dijo Martínez en DSports.

También hablo de sus hijos, de cómo le cambiaron la vida, y definió el gol como una síntesis de toda su historia futbolera: la del niño que arrancó a jugar de la mano del amor que le transmitió su papá por ese deporte.

“Es el gol de toda mi familia, de ese niño que empezó a jugar al futbol. Desde que mi papá me transmitió el amor a este deporte, jamás pensé que viviría esta sensación (…) Este es un gol de un niño, estoy disfrutando como un niño. Todas las sensaciones son una mezcla de todo", remarcó emotivamente.

Martínez explicó además una parte del desarrollo táctico del segundo tiempo: notó que Inglaterra presionó con fuerza durante buena parte del complementario, pero que al replegarse le permitió a Argentina manejar la pelota con más tranquilidad en el tramo final.

Cerró remarcando que ahora toca recuperar energías para preparar una final que espera disfrutar, con la alegría que el equipo busca.

Por su parte, Leandro Paredes fue más breve pero igual de contundente: subrayó que el plantel era consciente de lo que significaba este partido en particular y que el objetivo fue representar a la Argentina de la mejor manera, buscando que la gente se sienta identificada con el equipo.