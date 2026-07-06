España consiguió una agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Portugal con un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento.

Cuando todo apuntaba a que el encuentro se definiría en la prórroga, el mediocampista apareció en el minuto 91 para desatar la celebración de la Roja y sellar el boleto a la siguiente ronda.

La acción decisiva nació de los pies del ingresado Ferran Torres, quien filtró un preciso pase entre los defensores portugueses para dejar a Merino frente al arquero Diogo Costa. El volante definió con un remate al primer palo, imposible de detener para el guardameta, y sentenció un partido de trámite muy equilibrado.

España había estado cerca de abrir el marcador desde el minuto 8, cuando Mikel Oyarzabal desperdició una clara ocasión al enviar su remate desviado frente a Costa. Portugal respondió poco después con un disparo de Cristiano Ronaldo, que encontró bien ubicado al arquero Unai Simón para evitar la caída de su portería.

La eliminación también marcó el final de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo. El histórico delantero portugués disputó su última Copa del Mundo y cerró su participación con un total de 11 goles anotados a lo largo de sus distintas presencias en el torneo, poniendo fin a una de las trayectorias más destacadas del fútbol internacional.

Con la clasificación asegurada, España dispondrá de varios días para preparar su compromiso de cuartos de final, programado para el viernes. El conjunto dirigido por la Roja mantiene intacta su ilusión de seguir avanzando y acercarse al objetivo de conquistar el título del Mundial 2026.