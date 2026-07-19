La competencia futbolística más importante del año llega a su fin. Este domingo a las 2:00 p. m. (vía América TV, DIRECTV, Disney Plus y Paramount Plus) en el MetLife Stadium de Nueva York, Argentina y España definirán al campeón del mundo. Ambas escuadras han dejado todo en el campo para estar a un paso de la gloria.

De acuerdo con las predicciones de Inkabet, España tiene un ligero favoritismo de 40.8 % sobre la campeona del mundo, que tiene 27.36 % de probabilidades. El empate registra una proyección del 31.84 % durante los 90 minutos reglamentarios.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en cuatro de las últimas cinco finales del Mundial se necesitó del tiempo suplementario para definir al campeón. Esto sucedió en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. En esa línea, la igualdad en los 90 minutos es un marcador probable.

Por otro lado, hasta el momento, el 64 % de los usuarios en la plataforma de Inkabet inclinan su favoritismo hacia Argentina, en tanto que el 23 % piensa que la “Roja” ganará su segunda copa y el 13 % cree en el empate.

Invictos, récords y hechos célebres caracterizan la final

Los de Scaloni se encuentran en búsqueda de convertirse en la tercera selección que alcanza el bicampeonato del Mundial, al estilo de Italia en 1934-1938 y Brasil en 1958-1962. Comandados por Lionel Messi, máximo goleador y asistidor histórico de los mundiales, Argentina tiene la oportunidad de alcanzar por cuarta vez este trofeo en su historia.

Enfrente, España pone su mira por ganar su segunda Copa del Mundo y convertirse en la selección con mayor cantidad de partidos invictos. Actualmente, comparte dicho récord con Italia, luego de su categórica victoria por 2 a 0 ante Francia en las semifinales del torneo, alcanzando así 37 encuentros sin perder.

Asimismo, como dato curioso, por primera vez, los campeones vigentes de la Copa América y Eurocopa chocarán en la final del Mundial. Esto conforma un ingrediente adicional que elevará la expectativa por la definición en el MetLife Stadium, estadio donde Lionel Messi ya perdió una final de selecciones: fue en el 2016 cuando cayó por penales ante Chile en la definición de la Copa América Centenario. Vale recordar que el último choque entre ambos países se produjo en marzo de 2018, con victoria aplastante 6 a 1 de los europeos en un amistoso disputado en Madrid.

En cuanto a las cuotas de Inkabet, una victoria de Argentina paga 3.65, mientras que un triunfo de España ofrece 2.32. Por su parte, el empate tiene una cuota de 3.10.