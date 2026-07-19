La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a su fin este domingo cuando España y Argentina se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo campeón del mundo. Más allá del título, la final reunirá a dos generaciones del fútbol: Lionel Messi, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, y Lamine Yamal, la joven figura española llamada a la próxima estrella de este deporte.

Messi llega a la final como máximo goleador histórico de los Mundiales (21 goles) y también como el principal anotador de la presente edición (ocho tantos, junto con Kilian Mbappé). Sin embargo, tendrá por delante el reto más exigente del torneo: enfrentar a la selección con la defensa más sólida del campeonato, ya que España solo ha recibido un gol en siete partidos disputados en esta fiesta del fútbol.

El rendimiento defensivo español tiene como principal protagonista al arquero Unai Simón, quien estableció un nuevo récord mundialista al alcanzar 650 minutos consecutivos sin recibir goles, superando la histórica marca de 517 minutos que pertenecía al italiano Walter Zenga. De acuerdo con Betsson, que España mantenga su arco invicto durante los 90 minutos ofrece una cuota de 3.80.

Argentina, por su parte, llega fortalecida tras eliminar a Inglaterra en semifinales y mantiene un invicto de 13 partidos en Copas del Mundo desde su derrota ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022. Si conquista el título ganando todos sus encuentros, se convertirá en apenas la quinta selección de la historia en lograr un Mundial “perfecto”, uniéndose a Uruguay (1930), Italia (1938) y Brasil (1970 y 2002). Además, sería el primer campeón en conseguirlo disputando ocho partidos en un mismo torneo.

Asimismo, una victoria argentina convertiría a Lionel Scaloni en el primer entrenador en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas desde que Vittorio Pozzo lo lograra con Italia hace casi 90 años.

España también llega con una impresionante racha: acumula 37 partidos sin perder en tiempo reglamentario y no cae desde marzo de 2024, cuando fue derrotada por Colombia en un encuentro amistoso.

La final también podría marcar nuevos hitos históricos. España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo tras el título obtenido en Sudáfrica 2010, ganando dos de dos finales. Argentina, por su parte, jugará su séptima final y superará a Brasil que se quedó en seis. La albiceleste buscará, además, el hito de convertirse en la tercera selección de la historia en ganar consecutivamente el Mundial, habiendo únicamente alcanzado esta hazaña Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

La expectativa por esta final también quedó reflejada desde antes del inicio del torneo. En una encuesta realizada por Netquest para Betsson a 1,400 hinchas, Argentina aparecía como la principal favorita por la fanaticada peruana para conquistar la Copa del Mundo con el 30.79% de las preferencias, mientras que España ocupaba el cuarto lugar con 9.14%, por detrás de Brasil (22%) y Francia (15.5%). Semanas después, ambas selecciones terminaron confirmando esas expectativas al instalarse en la gran final del Mundial 2026.

De acuerdo con las cuotas de Betsson, España parte como favorita para levantar el trofeo con una cuota de 1.65, mientras que una consagración de Argentina paga 2.25. En el mercado de goleador del torneo, Lionel Messi también lidera las preferencias con una cuota de 1.90, reflejando la confianza en que el capitán argentino cierre el campeonato como máximo anotador de la Copa del Mundo 2026.

Con récords, estadísticas históricas y dos selecciones que llegan invictas a la definición, la final del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los encuentros más trascendentales de la historia reciente del fútbol.