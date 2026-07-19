La final del Mundial 2026 tendrá un desenlace histórico este domingo por el partido entre Argentina, el vigente campeón de la Copa América, y España, actual monarca de la Eurocopa, quienes se enfrentarán en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). El choque reunirá a las dos selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA y promete cerrar el torneo con un duelo de alto nivel.

Este partido tendrá un fuerte componente emocional por la historia que une a Lionel Messi con España. Fue en ese país donde el argentino llegó siendo un niño para incorporarse a las divisiones menores del FC Barcelona, club en el que desarrolló toda su formación. Incluso, durante su adolescencia, la Real Federación Española de Fútbol evaluó la posibilidad de convocarlo a sus selecciones juveniles antes de que decidiera representar a Argentina, el país donde nació y con el que terminaría construyendo una carrera legendaria. Si el 10 argentino logra anotarle a España en cualquier momento, tiene una probabilidad del 34.5%.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, el duelo también enfrentará a dos generaciones. Por España estará Lamine Yamal, el líder que combina juventud y talento, junto a futbolistas como Pedri, Gavi, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Marc Cucurella. Mientras que al otro lado del campo estará Lionel Messi, goleador del Mundial con ocho anotaciones y máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo con 21 goles, acompañado por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Cristian Romero.

El fútbol terminó encontrando la forma de saldar una cuenta pendiente. El duelo que estaba previsto para la Finalissima de marzo y que no pudo disputarse por el conflicto bélico en los Emiratos Árabes Unidos, finalmente tendrá lugar en la Copa del Mundo. Según Betsafe, España parte como favorita para conquistar el título con una probabilidad del 60.6%, mientras que Argentina registra un 44.4%, en un partido que promete paralizar al planeta.