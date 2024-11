Ante la posible salida de Jean Pierre Archimbaud, el FBC Melgar aseguró en sus filas a Walter Tandazo que se perfila a ser la aduana del equipo rojinegro para la temporada 2025. El volante de 24 años de edad llegó a un acuerdo con la administración.

Por el mismo camino se encuentra Alexis Arias (28), otro jugador referente del Dominó. Además, el lateral derecho Alejandro Ramos (26) seguirá una temporada más defendiendo los colores rojo y negro. Mientras, Jefferson Cáceres (22) está vinculado hasta el 2027.

Melgar se va armando a cuenta de gotas, a mitad de año renovó Horacio Orzán (36) y Cristian Bordacahar (33). Son la columna vertebral del equipo, junto al capitán Bernardo Cuesta (35), que se recupera de su lesión.

“A mitad del torneo renové por todo el año que viene. Cuando me sienta competito seguiré y cuando no levantaré la mano y me iré. Ahora a descansar y a pensar en lo que viene”, señaló el Orzán, quien asumió la cinta de capitán mientras Cuesta se encuentra lesionado.

Las conversaciones para que Leonel Gonzalez (30) continúe en el equipo va por buen camino. También, existe interés por renovar con Tomás Martínez (29), Brian Blando (19), Paolo Reyna (23) y Jean Pierre Archimbaud (30), los dos últimos con menos opciones de concretar.

En Melgar aún no definen al entrenador, la primera opción es el profesor Marco Antonio Valencia, de buena campaña en la temporada 2024. El entrenador de Camaná mantiene hasta el 2025 contrato con el club como jefe de la Unidad Técnica de Menores, con el equipo profesional está pendiente y esta semana se debe definir.

Quien quedó descartado en Melgar es el defensa Leonel Galeano (33), que jugó tres temporadas en el Dominó. Alec Deneumostier regresará al equipo luego de cumplir un año de préstamos en César Vallejo.





