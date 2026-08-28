La etapa regional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026 continúa reuniendo a estudiantes de las 15 UGEL de La Libertad. En esta oportunidad, se realizó la premiación de los escolares y equipos que obtuvieron las medallas de oro, plata y bronce en las disciplinas de básquet, tenis de mesa y ajedrez.

Ajedrez

En ajedrez, los primeros lugares estuvieron liderados principalmente por estudiantes de Trujillo. En la categoría A damas, el oro fue para Hillary Rodríguez Rojas, mientras que en varones se impuso Fernando Tejada Villalva.

En la categoría B, obtuvieron el primer lugar Zamari Api Bringas, en damas, y Piero Pumachaico Valdiviezo, en varones. La disciplina también destacó la participación de representantes de Sánchez Carrión, Ascope y Pacasmayo.

Básquet

En básquet, categoría B, el primer lugar en damas se lo llevó a la I.E. Claretiano de Trujillo, seguida por la I.E. San José Obrero y la I.E. Latino de San Pedro de Lloc. En varones, la medalla de oro fue para la I.E. Perpetuo Socorro de Trujillo, mientras que la plata y el bronce fueron para la I.E. Latino de San Pedro de Lloc y la I.E. Claretiano, respectivamente.

Tenis de mesa

Por su parte, en tenis de mesa, los primeros lugares fueron para Camille Villarreal Soledad y Camila Rodríguez Aurazo, en dobles categoría B damas; Valentino Huerta Rodríguez y Manuel Núñez Aguilar, en dobles categoría B varones; Larissa Rodríguez Avalos y Mariela Vailles Esquivel, en dobles categoría C damas; y Darwin Vargas Marcelo y Frank Huamán Quintos, en dobles categoría C varones.

En las pruebas individuales, los campeones fueron Camille Villarreal Soledad, en categoría B damas; Valentino Huerta Rodríguez, en categoría B varones; Jhoana Ponce de León, en categoría C damas; y Darwin Vargas Marcelo, en categoría C varones.