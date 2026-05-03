El nombre de Christian Cueva vuelve a estar en el centro de los reflectores, aunque no por una buena acción en el campo. Durante el arranque del Juan Pablo II vs. Universitario, en el Estadio Mansiche, el volante vio la tarjeta roja por una infracción y una discusión con el árbitro Jordi Espinoza. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

Expulsión de Christian Cueva (Video: L1MAX)

A pesar de los reclamos del “Aladino”, el juez no cambió su postura y el VAR tampoco intervino. Recordemos que el área tecnológica solo cambia la decisión cuando es una roja directa.

🔴 TARJETA ROJA PARA CUEVA



El '10' del equipo papal se va expulsado tras una discusión con Jordi Espinoza#JuanPabloII 0-0 #Universitario



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¿Cuántos goles y asistencias tiene Christian Cueva en la Liga 1?

En la actual temporada de la Liga 1, Christian Cueva suma 13 apariciones en total: logró dos goles y tres asistencias. Además, ya tenía cuatro tarjetas amarillas y esta fue su primera expulsión en el año.

¿Cómo va Juan Pablo II en el Torneo Apertura?

Juan Pablo II se ubica en la casilla N° 12 del Torneo Apertura 2026, con 15 puntos: consiguió cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. Con la caída ante la “U”, sería la sexta en la temporada.