Pedro Gallese atraviesa un difícil momento. El arquero de la selección peruana, que recientemente llegó al fútbol colombiano y comenzó a destacar con el Deportivo Cali, perdió a su madre. El club emitió un comunicado para informar sobre el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla.

Tras darse a conocer la lamentable noticia, numerosos aficionados recurrieron a las redes sociales para expresar su apoyo al arquero de 35 años en este difícil momento.

Deportivo Cali dedicó unas palabras a Pedro Gallese y a sus familiares a través de una publicación. Ayer, el arquero de la selección peruana estuvo presente en la goleada 3-0 que su equipo le propinó al Deportivo Pasto por la cuarta jornada de la liga colombiana.

“El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese. Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida”, se lee en la publicación.