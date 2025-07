Pese a no contar con escenarios que reúnan los requisitos para desarrollar los campeonatos de las divisiones menores, como los torneos “Creciendo con el Fútbol” Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12; Élite, categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17; y Fútbol Femenino, para el directivo Héctor Sánchez se cumple con lo programado.

“Nosotros tenemos que desarrollar un trabajo tesonero con las divisiones menores del fútbol piurano, a pesar de no contar con canchas suficientes y en condiciones adecuadas, se logra cumplir con los campeonatos”, declaró Héctor Sánchez Salazar, director de Técnicas Deportivas de la Comisión Departamental de Fútbol, que preside Danitza Mejía.

SIN ESTADIOS

Ellos tienen una tarea encomiable de sacar buenos prospectos a futuro, pero la gran problemática la encuentra en la falta de infraestructura adecuada que brinden las facilidades para desarrollar los encuentros de fútbol de menores.

Asimismo, indicó, “ realizamos un trabajo muy importante para sacar nuevas promesas y talentos en el fútbol piurano, de ahí la cantidad de valores que van mostrándose hasta el momento, muchos de los cuales son vistos por los cazatalentos, pegando el gran salto a la capital, a los clubes de la Liga 1 ”.

También dijo que sólo cuentan con los estadios: Las Palmeras (Marcavelica), Melanio Coloma (Bellavista), 2 de Febrero (Querecotillo), 27 de Julio (Cura Mori) y Manco Inca (Castilla), para los eventos programados.

Más adelante, enfatizó que “ no se trata de cumplir por cumplir, son campeonatos bien organizados para que los niños deportistas, padres y público en general sientan la emoción de estos eventos con la seguridad de un gran espectáculo ”.

PALMARES

Héctor Sánchez, paiteño de nacimiento, se desempeña actualmente como Oficial de Liga 1 (Fútbol Profesional), siendo además director de Técnicas deportivas de la Comisión de Fútbol de Menores Departamental y presidente de la Liga Transitoria de fútbol de Paita.