La Selección Peruana de Fútbol abrió una nueva etapa con el debut del técnico brasileño Mano Menezes, con la mira puesta en regresar a un Mundial. El reto recuerda al inicio del ciclo de Ricardo Gareca, cuando la ‘bicolor’ logró clasificar a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Jefferson Farfán recordó cómo fue el inicio del proceso de Ricardo Gareca, quien lo entrevistó recientemente en el podcast ‘Enfocados’.

El exfutbolista reveló que sostuvo una conversación con Ricardo Gareca, quien le propuso asumir la capitanía de la Selección Peruana de Fútbol.

“Esto nunca lo he contado. Cuando usted llegó al Perú, habló conmigo para ser el capitán. Cuando usted llegó a la selección”, manifestó.

“Nosotros conversamos; usted se sentó y me dijo: ‘Quiero que tú seas el capitán’, y yo agarré y me chupé, estaba nuevo, y yo le dije: De líder no tengo nada”, agregó.

Si bien no asumió la capitanía por decisión de Gareca, Farfán se volvió en uno de los grandes protagonistas de la clasificación de la Selección Peruana de Fútbol a un Mundial, luego de 36 años de espera.

Incluso, la ‘Foquita’ fue la encargada de abrir el marcador en el repechaje ante Nueva Zelanda, desatando la euforia en el Estadio Nacional y en todo el Perú.