Para muchos arequipeños, hablar de Melgar es sinónimo de Arequipa y de la identidad de miles de personas que están al tanto de sus triunfos, derrotas, pero también de sus procesos administrativos y judiciales. Uno de ellos, el más sonado, fue la denuncia contra su principal inversionista, Jader Rizqallah, quien era investigado por el presunto delito de lavado de activos, y que además, en una entrevista dada a Los Deportivos, negó dichas acusaciones.

En efecto, Correo obtuvo la documentación de dicha denuncia y en que se muestra el archivo definitivo de las investigaciones contra el empresario.

DETALLES

La resolución corresponde al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), a cargo de la magistrada Liliana Morales Cutimbo, quien fue la que dispuso el sobreseimiento de la causa por presunto delito de lavado de activos contra Rizqallah.

Incluso, dicha resolución corresponde al pasado 26 de mayo y, a pesar de los meses que han transcurrido, habían continuado las críticas. De acuerdo al documento, se desestima el cobro de cualquier reparación civil a favor del Estado y dispone el levantamiento inmediato de todas las medidas personales y reales que pesaban sobre el investigado. Con este dictamen se cierra el caso originado a raíz del desembolso de más de S/ 3 millones a la Sunat para saldar las acreencias tributarias que arrastraba la institución rojinegra de gestiones anteriores.

Para el directivo y principal inversor de la escuadra mistiana, el desenlace judicial confirma que la investigación carecía de fundamento técnico, aunque deja secuelas en el ámbito personal y comercial. Rizqallah remarcó que la propia administración tributaria certificó la legalidad de la transacción mediante documentación oficial enviada al Ministerio Público.

“A mí me podrás criticar que de repente no sé muy bien de fútbol, pero con mi nombre no. Me hicieron un daño terrible en lo económico y empresarial; levantaron el secreto bancario, bursátil y tributario cuando yo le compré la deuda a la Sunat, no al bodeguero de la esquina”, sostuvo en entrevista en su momento con el programa radial de Los Deportivos.

CONTINÚA EN FBC MELGAR

A pesar del desgaste generado por el proceso penal, el empresario descartó que en algún momento haya evaluado dar un paso al costado en la conducción del FBC Melgar. Rizqallah recordó las condiciones críticas en las que asumió las riendas de la institución a inicios de 2014, cuando el club llevaba dos años en situación de abandono directivo, gestión que derivó en la obtención del título nacional de 2015 durante la temporada del centenario. Aseguró comprender la exigencia de la afición y remarcó que el objetivo de su administración se mantiene firme en la búsqueda de nuevos campeonatos.

En reiteradas oportunidades, el directivo apeló a la integración de la iniciativa privada local para potenciar el proyecto institucional de la escuadra arequipeña a mediano y largo plazo. Rizqallah hizo un llamado abierto al empresariado de la ciudad para entablar mesas de diálogo y sumar esfuerzos de inversión que permitan sostener la competitividad del equipo tanto en el torneo local como en las competiciones continentales.