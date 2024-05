El emocionante Torneo Apertura va concluyendo y esta tarde se definirá al campeón. Desde las 3:00 p. m., se disputará la corona con tres cotejos cruciales: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (L1 MAX), Universitario vs. Los Chankas (Gol Perú) y Deportivo Garcilaso vs. Melgar (L1 MAX).

La primera opción para alcanzar el trono la tienen los “Celestes”, debido a su mayor diferencia de goles y cantidad total de anotaciones, pero el déficit está en la altura de Cajamarca. Al tener que postergar el viaje, el equipo de Enderson Moreira perdió un día de trabajos.

A pesar de las dificultades, el club rimense posee la suficiente calidad individual para salir airoso, como Martín Cauteruccio o Santiago González, con 16 y 7 “dianas”, respectivamente. Y en las “Águilas”, Dubán Palacio, Dylan Caro y Piero Magallanes llegarán debilitados por un malestar gripal.

Por su parte, la “U” necesita aplastar a los “Guerreros” por cuatro goles y esperar que los “cerveceros” triunfen por uno. El problema es que el plantel comandado por Fabián Bustos sufre en el ataque y viene de dos juegos en fila sin inflar las redes.

No obstante, los “Cremas” también registran dos exitosos antecedentes previos en casa: doblegaron a Comerciantes (6-0) y Cristal (4-1). La misión de Andy Polo, Edison Flores y compañía es repetir lo hecho, aunque su rival de turno solo recibió dos tantos en contra en sus pasadas seis apariciones.

Finalmente, el tercer implicado en la pelea es Melgar (con seis victorias al hilo), pero sus chances son mínimas: la obligación es superar al “Garci” y aguardar que sus otros dos adversarios por la cima caigan en sus encuentros.

Y en caso de que ocurra un empate, los “Rojinegros” deberán vencer por nueve tantos de diferencia para subir a lo más alto. Al margen del panorama, hay motivación en la interna, en especial por la confirmación de la continuidad de Marco Valencia como DT.