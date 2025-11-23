La maratón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 dejó dos nombres propios en la jornada inaugural: el peruano Ferdinand Cereceda y la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho, campeones en las categorías masculina y femenina de los 42.195 kilómetros.

La competencia inició a las 05:50 horas en la Plaza Mayor de Lima, donde el presidente José Jerí dio la partida junto a autoridades deportivas. El recorrido atravesó varios distritos hasta llegar a Barranco, punto de retorno hacia la meta ubicada nuevamente en el Centro Histórico.

Ferdinand Cereceda se consagra campeón en casa

El peruano Ferdinand Cereceda se quedó con la medalla de oro tras cronometrar 2h 16m 38s, un triunfo celebrado por la afición local.

Su compatriota Ulises Martín Ambrocio obtuvo la plata, llegando solo tres segundos después, con 2h 16m 41s, marcando uno de los finales más ajustados de la jornada.

El bronce fue para el ecuatoriano Fernando Moreno Tapia, con 2h 18m 17s, mientras que el bolivariano Gualberto Castro Gallego fue cuarto con 2h 32m 23s.

Silvia Ortiz sorprende y lidera el podio femenino

En la rama femenina, la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho se impuso con autoridad y se colgó la medalla de oro con un tiempo de 2h 34m 54s.

La peruana Sheyla Eulogio Páucar logró la plata con 2h 35m 10s, seguida de la también peruana Zarita Suárez Núñez, quien obtuvo el bronce con 2h 36m 7s.

La boliviana Edith Mamani Sandoval culminó en la cuarta posición con 2h 57m 29s.

Un inicio alentador para el país anfitrión

La maratón marcó el inicio del calendario deportivo, un día después de la inauguración oficial realizada en la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao. Los Juegos Bolivarianos 2025 reunirán a 4.500 atletas de 17 países en competencias que se desarrollarán en Lima y Ayacucho hasta el 7 de diciembre.

Datos clave