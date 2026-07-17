La final del Mundial 2026 no solo definirá al próximo campeón del torneo, sino que también marcará un hito con la realización del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una Copa del Mundo. La FIFA incorporará un formato inspirado en el tradicional show del Super Bowl para acompañar el descanso del encuentro con una producción de alcance internacional.

El evento se llevará a cabo este domingo en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien liderará una puesta en escena que combinará música, efectos visuales y un despliegue preparado para millones de espectadores.

Artistas confirmados para el espectáculo

La FIFA confirmó la participación de reconocidas figuras de la música y el entretenimiento para esta presentación inédita. El espectáculo reunirá a artistas de distintos géneros y también contará con invitados especiales sobre el escenario.

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de Sesame Street y The Muppets

Antes de revelar el cartel oficial, la FIFA destacó el alcance internacional de algunos de los invitados y el significado que tendrá este espectáculo dentro del torneo. El organismo señaló que la selección de artistas responde al objetivo de ofrecer una presentación con proyección mundial.

“Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA”, comunicaron.

¿Cuánto durará el show?

Inicialmente se informó que la presentación tendría una duración cercana a los 11 minutos durante el entretiempo. Sin embargo, en las últimas horas surgieron versiones que indican que el tiempo total podría extenderse entre 25 y 30 minutos si se considera el montaje y desmontaje del escenario.

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente un cambio en la duración prevista. La organización mantiene en reserva los detalles finales sobre el desarrollo del espectáculo.

Horario del show de medio tiempo

El espectáculo comenzará durante el descanso de la final del Mundial 2026. Estos son los horarios programados para distintos países:

México Centro, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Miami en Estados Unidos: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Argentina, Brasil y Uruguay: 4:00 p. m.

4:00 p. m. España: 9:00 p. m.

Ceremonia de clausura

Además del show de medio tiempo, la organización preparó una ceremonia de clausura que reunirá a artistas y personalidades de diferentes ámbitos. Esta presentación formará parte de las actividades programadas para el cierre del evento deportivo.

Robbie Williams

Laura Pausini

Jennifer Hudson

Nicole Scherzinger

Tom Cruise

IShowSpeed

La final del Mundial 2026 será la primera en incorporar un espectáculo de medio tiempo dentro de su programación oficial. Con esta propuesta, la FIFA busca añadir entretenimiento sin dejar de mantener el protagonismo de la definición del campeonato.