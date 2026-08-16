La comunicadora Silvia Miró Quesada participó en el II Congreso Internacional de Oncología Quirúrgica que se desarrolló en la Universidad Nacional de Piura, del 12 al 15 de agosto. Durante su ponencia presentó el proyecto “Unos Días con Bobby”, una red de solidaridad y empatía que transforma el entorno hospitalario mediante la imaginación.

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Durante su ponencia, Miró Quesada reflexionó sobre el abordaje de la salud infantil al enfatizar que, más allá de la infraestructura médica y los tratamientos especializados, la compañía afectiva resulta indispensable durante el proceso de sanación de un menor. Bajo esta premisa nació la iniciativa “Unos Días con Bobby”, inspirada en su propia vivencia al afrontar el cáncer. “Convertí un portasuero en un amigo. Porque donde nosotros vemos un objeto hospitalario, un niño puede ver un amigo. Eso es lo que hace la imaginación: nos permite mirar de otra manera aquello que nos da miedo o nos paraliza”, explicó.

Dentro de las acciones pedagógicas y de sensibilización que desarrolla la iniciativa, destaca la organización del primer concurso nacional “Niños que escriben para niños”, donde promueve que estudiantes de colegios regulares redacten e ilustren a mano relatos breves. Una vez anillados, estos libros artesanales se entregan de forma directa a los pacientes internados en distintas salas de oncología del país.

Finalmente, Miró Quesada resaltó la importancia de involucrar a la sociedad civil para desmitificar el impacto del diagnóstico.