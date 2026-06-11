Cada cuatro años, los corazones de los hinchas del fútbol se paralizan. No importa si su selección está clasificada, la Copa del Mundo genera una sensación diferente... una emoción por ver a los mejores equipos y a los mejores jugadores en acción. Y esta tarde, en el mítico Estadio Azteca, empezará la vigesimotercera edición del torneo.

El telón se abrirá con México, una de las sedes organizadoras (junto a Estados Unidos y Canadá), frente a Sudáfrica, que vuelve a la competencia después de albergar el evento en 2010. Curiosamente, aquella ocasión también se vieron las caras en la fecha inaugural y se repartieron los puntos (1-1). Esta es la primera vez que se repetirá un primer partido en el Mundial.

Respecto a la fiesta en las tribunas, el “Tri” aguarda un lleno total, al margen de las controversias por las protestas de maestros en los alrededores y los reclamos de los palquistas por entrar de forma automática. Con el experimentado DT Javier Aguirre en el banquillo, la escuadra mexicana está obligada a ganar, de la mano de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Oberlín Pineda.

Descarga el fixture completo del Mundial 2026. (Foto: Diario Correo)

Fixture completo del Mundial 2026: fecha, hora y canales

Esta es la programación completa de la primera fecha del Mundial 2026:

Día y hora Partido Canales Jue. 11 de junio / 2:00 p. m. México vs. Sudáfrica DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Jue. 11 de junio / 9:00 p. m. Corea del Sur vs. República Checa DIRECTV y Paramount Plus Vie. 12 de junio / 2:00 p. m. Canadá vs. Bosnia-Herzegovina DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Vie. 12 de junio / 8:00 p. m. Estados Unidos vs. Paraguay DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Sáb. 13 de junio / 2:00 p. m. Qatar vs. Suiza DIRECTV y Paramount Plus Sáb. 13 de junio / 5:00 p. m. Brasil vs. Marruecos DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Sáb. 13 de junio / 8:00 p. m. Haití vs. Escocia DIRECTV y Paramount Plus Sáb. 13 de junio / 11:00 p. m. Australia vs. Turquía DIRECTV y Paramount Plus Dom. 14 de junio / 12:00 p. m. Alemania vs. Curazao DIRECTV y Paramount Plus Dom. 14 de junio / 3:00 p. m. Países Bajos vs. Japón DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Dom. 14 de junio / 6:00 p. m. Costa de Marfil vs. Ecuador DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Dom. 14 de junio / 9:00 p. m. Suecia vs. Túnez DIRECTV y Paramount Plus Lun. 15 de junio / 11:00 a. m. España vs. Cabo Verde DIRECTV y Paramount Plus Lun. 15 de junio / 2:00 p. m. Bélgica vs. Egipto DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Lun. 15 de junio / 5:00 p. m. Arabia Saudita vs. Uruguay DIRECTV y Paramount Plus Lun. 15 de junio / 8:00 p. m. Irán vs. Nueva Zelanda DIRECTV y Paramount Plus Mar. 16 de junio / 2:00 p. m. Francia vs. Senegal DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Mar. 16 de junio / 5:00 p. m. Irak vs. Noruega DIRECTV y Paramount Plus Mar. 16 de junio / 8:00 p. m. Argentina vs. Argelia DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Mar. 16 de junio / 11:00 p. m. Austria vs. Jordania DIRECTV y Paramount Plus Mié. 17 de junio / 12:00 p. m. Portugal vs. RD Congo DIRECTV y Paramount Plus Mié. 17 de junio / 3:00 p. m. Inglaterra vs. Croacia DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Mié. 17 de junio / 6:00 p. m. Ghana vs. Panamá DIRECTV y Paramount Plus Mié. 17 de junio / 9:00 p. m. Uzbekistán vs. Colombia DIRECTV y Paramount Plus

Esta es la programación completa de la segunda fecha del Mundial 2026:

Día y hora Partido Canales Jue. 18 de junio / 11:00 a. m. República Checa vs. Sudáfrica DIRECTV y Paramount Plus Jue. 18 de junio / 2:00 p. m. Suiza vs. Bosnia-Herzegovina DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Jue. 18 de junio / 5:00 p. m. Canadá vs. Qatar DIRECTV y Paramount Plus Jue. 18 de junio / 8:00 p. m. México vs. Corea del Sur DIRECTV, Paramount Plus y América TV Vie. 19 de junio / 2:00 p. m. Estados Unidos vs. Australia DIRECTV y Paramount Plus Vie. 19 de junio / 5:00 p. m. Escocia vs. Marruecos DIRECTV y Paramount Plus Vie. 19 de junio / 7:30 p. m. Brasil vs. Haití DIRECTV y Paramount Plus Vie. 19 de junio / 10:00 p. m. Turquía vs. Paraguay DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Sáb. 20 de junio / 12:00 p. m. Países Bajos vs. Suecia DIRECTV, Paramount Plus y América TV Sáb. 20 de junio / 3:00 p. m. Alemania vs. Costa de Marfil DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Sáb. 20 de junio / 7:00 p. m. Ecuador vs. Curazao DIRECTV y Paramount Plus Sáb. 20 de junio / 11:00 p. m. Túnez vs. Japón DIRECTV y Paramount Plus Dom. 21 de junio / 11:00 a. m. España vs. Arabia Saudita DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Dom. 21 de junio / 2:00 p. m. Bélgica vs. Irán DIRECTV y Paramount Plus Dom. 21 de junio / 5:00 p. m. Uruguay vs. Cabo Verde DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Dom. 21 de junio / 8:00 p. m. Nueva Zelanda vs. Egipto DIRECTV y Paramount Plus Lun. 22 de junio / 12:00 p. m. Argentina vs. Austria DIRECTV y Paramount Plus Lun. 22 de junio / 4:00 p. m. Francia vs. Irak DIRECTV y Paramount Plus Lun. 22 de junio / 7:00 p. m. Noruega vs. Senegal DIRECTV, Paramount Plus y América TV Lun. 22 de junio / 10:00 p. m. Jordania vs. Argelia DIRECTV y Paramount Plus Mar. 23 de junio / 12:00 p. m. Portugal vs. Uzbekistán DIRECTV y Paramount Plus Mar. 23 de junio / 3:00 p. m. Inglaterra vs. Ghana DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Mar. 23 de junio / 6:00 p. m. Panamá vs. Croacia DIRECTV y Paramount Plus Mar. 23 de junio / 9:00 p. m. Colombia vs. RD Congo DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus

Esta es la programación completa de la tercera fecha del Mundial 2026:

Día y hora Partido Canales Mié. 24 de junio / 2:00 p. m. Bosnia-Herzegovina vs. Qatar DIRECTV y Paramount Plus Mié. 24 de junio / 2:00 p. m. Suiza vs. Canadá DIRECTV y Paramount Plus Mié. 24 de junio / 5:00 p. m. Escocia vs. Brasil DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Mié. 24 de junio / 5:00 p. m. Marruecos vs. Haití DIRECTV y Paramount Plus Mié. 24 de junio / 8:00 p. m. República Checa vs. México DIRECTV y Paramount Plus Mié. 24 de junio / 8:00 p. m. Sudáfrica vs. Corea del Sur DIRECTV y Paramount Plus Jue. 25 de junio / 3:00 p. m. Curazao vs. Costa de Marfil DIRECTV y Paramount Plus Jue. 25 de junio / 3:00 p. m. Ecuador vs. Alemania DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Jue. 25 de junio / 6:00 p. m. Japón vs. Suecia DIRECTV y Paramount Plus Jue. 25 de junio / 6:00 p. m. Túnez vs. Países Bajos DIRECTV y Paramount Plus Jue. 25 de junio / 9:00 p. m. Turquía vs. Estados Unidos DIRECTV y Paramount Plus Jue. 25 de junio / 9:00 p. m. Paraguay vs. Australia DIRECTV y Paramount Plus Vie. 26 de junio / 2:00 p. m. Noruega vs. Francia DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Vie. 26 de junio / 2:00 p. m. Senegal vs. Irak DIRECTV y Paramount Plus Vie. 26 de junio / 7:00 p. m. Uruguay vs. España DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Vie. 26 de junio / 7:00 p. m. Cabo Verde vs. Arabia Saudita DIRECTV y Paramount Plus Vie. 26 de junio / 10:00 p. m. Nueva Zelanda vs. Bélgica DIRECTV y Paramount Plus Vie. 26 de junio / 10:00 p. m. Egipto vs. Irán DIRECTV y Paramount Plus Sáb. 27 de junio / 4:00 p. m. Panamá vs. Inglaterra DIRECTV y Paramount Plus Sáb. 27 de junio / 4:00 p. m. Ghana vs. Croacia DIRECTV y Paramount Plus Sáb. 27 de junio / 6:30 p. m. Colombia vs. Portugal DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus Sáb. 27 de junio / 6:30 p. m. RD Congo vs. Uzbekistán DIRECTV y Paramount Plus Sáb. 27 de junio / 9:00 p. m. Argelia vs. Austria DIRECTV y Paramount Plus Sáb. 27 de junio / 9:00 p. m. Jordania vs. Argentina DIRECTV y Paramount Plus

Los dos primeros de cada grupo pasan a dieciseisavos de final; mientras que los ocho mejores terceros también avanzarán.