Cada cuatro años, los corazones de los hinchas del fútbol se paralizan. No importa si su selección está clasificada, la Copa del Mundo genera una sensación diferente... una emoción por ver a los mejores equipos y a los mejores jugadores en acción. Y esta tarde, en el mítico Estadio Azteca, empezará la vigesimotercera edición del torneo.
El telón se abrirá con México, una de las sedes organizadoras (junto a Estados Unidos y Canadá), frente a Sudáfrica, que vuelve a la competencia después de albergar el evento en 2010. Curiosamente, aquella ocasión también se vieron las caras en la fecha inaugural y se repartieron los puntos (1-1). Esta es la primera vez que se repetirá un primer partido en el Mundial.
Respecto a la fiesta en las tribunas, el “Tri” aguarda un lleno total, al margen de las controversias por las protestas de maestros en los alrededores y los reclamos de los palquistas por entrar de forma automática. Con el experimentado DT Javier Aguirre en el banquillo, la escuadra mexicana está obligada a ganar, de la mano de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Oberlín Pineda.
Fixture completo del Mundial 2026: fecha, hora y canales
Esta es la programación completa de la primera fecha del Mundial 2026:
|Día y hora
|Partido
|Canales
|Jue. 11 de junio / 2:00 p. m.
|México vs. Sudáfrica
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Jue. 11 de junio / 9:00 p. m.
|Corea del Sur vs. República Checa
|DIRECTV y Paramount Plus
|Vie. 12 de junio / 2:00 p. m.
|Canadá vs. Bosnia-Herzegovina
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Vie. 12 de junio / 8:00 p. m.
|Estados Unidos vs. Paraguay
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Sáb. 13 de junio / 2:00 p. m.
|Qatar vs. Suiza
|DIRECTV y Paramount Plus
|Sáb. 13 de junio / 5:00 p. m.
|Brasil vs. Marruecos
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Sáb. 13 de junio / 8:00 p. m.
|Haití vs. Escocia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Sáb. 13 de junio / 11:00 p. m.
|Australia vs. Turquía
|DIRECTV y Paramount Plus
|Dom. 14 de junio / 12:00 p. m.
|Alemania vs. Curazao
|DIRECTV y Paramount Plus
|Dom. 14 de junio / 3:00 p. m.
|Países Bajos vs. Japón
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Dom. 14 de junio / 6:00 p. m.
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Dom. 14 de junio / 9:00 p. m.
|Suecia vs. Túnez
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 15 de junio / 11:00 a. m.
|España vs. Cabo Verde
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 15 de junio / 2:00 p. m.
|Bélgica vs. Egipto
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Lun. 15 de junio / 5:00 p. m.
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 15 de junio / 8:00 p. m.
|Irán vs. Nueva Zelanda
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mar. 16 de junio / 2:00 p. m.
|Francia vs. Senegal
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Mar. 16 de junio / 5:00 p. m.
|Irak vs. Noruega
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mar. 16 de junio / 8:00 p. m.
|Argentina vs. Argelia
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Mar. 16 de junio / 11:00 p. m.
|Austria vs. Jordania
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mié. 17 de junio / 12:00 p. m.
|Portugal vs. RD Congo
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mié. 17 de junio / 3:00 p. m.
|Inglaterra vs. Croacia
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Mié. 17 de junio / 6:00 p. m.
|Ghana vs. Panamá
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mié. 17 de junio / 9:00 p. m.
|Uzbekistán vs. Colombia
|DIRECTV y Paramount Plus
Esta es la programación completa de la segunda fecha del Mundial 2026:
|Día y hora
|Partido
|Canales
|Jue. 18 de junio / 11:00 a. m.
|República Checa vs. Sudáfrica
|DIRECTV y Paramount Plus
|Jue. 18 de junio / 2:00 p. m.
|Suiza vs. Bosnia-Herzegovina
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Jue. 18 de junio / 5:00 p. m.
|Canadá vs. Qatar
|DIRECTV y Paramount Plus
|Jue. 18 de junio / 8:00 p. m.
|México vs. Corea del Sur
|DIRECTV, Paramount Plus y América TV
|Vie. 19 de junio / 2:00 p. m.
|Estados Unidos vs. Australia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Vie. 19 de junio / 5:00 p. m.
|Escocia vs. Marruecos
|DIRECTV y Paramount Plus
|Vie. 19 de junio / 7:30 p. m.
|Brasil vs. Haití
|DIRECTV y Paramount Plus
|Vie. 19 de junio / 10:00 p. m.
|Turquía vs. Paraguay
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Sáb. 20 de junio / 12:00 p. m.
|Países Bajos vs. Suecia
|DIRECTV, Paramount Plus y América TV
|Sáb. 20 de junio / 3:00 p. m.
|Alemania vs. Costa de Marfil
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Sáb. 20 de junio / 7:00 p. m.
|Ecuador vs. Curazao
|DIRECTV y Paramount Plus
|Sáb. 20 de junio / 11:00 p. m.
|Túnez vs. Japón
|DIRECTV y Paramount Plus
|Dom. 21 de junio / 11:00 a. m.
|España vs. Arabia Saudita
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Dom. 21 de junio / 2:00 p. m.
|Bélgica vs. Irán
|DIRECTV y Paramount Plus
|Dom. 21 de junio / 5:00 p. m.
|Uruguay vs. Cabo Verde
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Dom. 21 de junio / 8:00 p. m.
|Nueva Zelanda vs. Egipto
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 22 de junio / 12:00 p. m.
|Argentina vs. Austria
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 22 de junio / 4:00 p. m.
|Francia vs. Irak
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 22 de junio / 7:00 p. m.
|Noruega vs. Senegal
|DIRECTV, Paramount Plus y América TV
|Lun. 22 de junio / 10:00 p. m.
|Jordania vs. Argelia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mar. 23 de junio / 12:00 p. m.
|Portugal vs. Uzbekistán
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mar. 23 de junio / 3:00 p. m.
|Inglaterra vs. Ghana
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Mar. 23 de junio / 6:00 p. m.
|Panamá vs. Croacia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mar. 23 de junio / 9:00 p. m.
|Colombia vs. RD Congo
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Esta es la programación completa de la tercera fecha del Mundial 2026:
|Día y hora
|Partido
|Canales
|Mié. 24 de junio / 2:00 p. m.
|Bosnia-Herzegovina vs. Qatar
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mié. 24 de junio / 2:00 p. m.
|Suiza vs. Canadá
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mié. 24 de junio / 5:00 p. m.
|Escocia vs. Brasil
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Mié. 24 de junio / 5:00 p. m.
|Marruecos vs. Haití
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mié. 24 de junio / 8:00 p. m.
|República Checa vs. México
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mié. 24 de junio / 8:00 p. m.
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|DIRECTV y Paramount Plus
|Jue. 25 de junio / 3:00 p. m.
|Curazao vs. Costa de Marfil
|DIRECTV y Paramount Plus
|Jue. 25 de junio / 3:00 p. m.
|Ecuador vs. Alemania
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Jue. 25 de junio / 6:00 p. m.
|Japón vs. Suecia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Jue. 25 de junio / 6:00 p. m.
|Túnez vs. Países Bajos
|DIRECTV y Paramount Plus
|Jue. 25 de junio / 9:00 p. m.
|Turquía vs. Estados Unidos
|DIRECTV y Paramount Plus
|Jue. 25 de junio / 9:00 p. m.
|Paraguay vs. Australia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Vie. 26 de junio / 2:00 p. m.
|Noruega vs. Francia
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Vie. 26 de junio / 2:00 p. m.
|Senegal vs. Irak
|DIRECTV y Paramount Plus
|Vie. 26 de junio / 7:00 p. m.
|Uruguay vs. España
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Vie. 26 de junio / 7:00 p. m.
|Cabo Verde vs. Arabia Saudita
|DIRECTV y Paramount Plus
|Vie. 26 de junio / 10:00 p. m.
|Nueva Zelanda vs. Bélgica
|DIRECTV y Paramount Plus
|Vie. 26 de junio / 10:00 p. m.
|Egipto vs. Irán
|DIRECTV y Paramount Plus
|Sáb. 27 de junio / 4:00 p. m.
|Panamá vs. Inglaterra
|DIRECTV y Paramount Plus
|Sáb. 27 de junio / 4:00 p. m.
|Ghana vs. Croacia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Sáb. 27 de junio / 6:30 p. m.
|Colombia vs. Portugal
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Sáb. 27 de junio / 6:30 p. m.
|RD Congo vs. Uzbekistán
|DIRECTV y Paramount Plus
|Sáb. 27 de junio / 9:00 p. m.
|Argelia vs. Austria
|DIRECTV y Paramount Plus
|Sáb. 27 de junio / 9:00 p. m.
|Jordania vs. Argentina
|DIRECTV y Paramount Plus
Los dos primeros de cada grupo pasan a dieciseisavos de final; mientras que los ocho mejores terceros también avanzarán.