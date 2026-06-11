Conoce la programación completa de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: EFE)
Conoce la programación completa de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: EFE)

Cada cuatro años, los corazones de los hinchas del fútbol se paralizan. No importa si su selección está clasificada, la Copa del Mundo genera una sensación diferente... una emoción por ver a los mejores equipos y a los mejores jugadores en acción. Y esta tarde, en el mítico Estadio Azteca, empezará la vigesimotercera edición del torneo.

El telón se abrirá con México, una de las sedes organizadoras (junto a Estados Unidos y Canadá), frente a Sudáfrica, que vuelve a la competencia después de albergar el evento en 2010. Curiosamente, aquella ocasión también se vieron las caras en la fecha inaugural y se repartieron los puntos (1-1). Esta es la primera vez que se repetirá un primer partido en el Mundial.

Respecto a la fiesta en las tribunas, el “Tri” aguarda un lleno total, al margen de las controversias por las protestas de maestros en los alrededores y los reclamos de los palquistas por entrar de forma automática. Con el experimentado DT Javier Aguirre en el banquillo, la escuadra mexicana está obligada a ganar, de la mano de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Oberlín Pineda.

Descarga el fixture completo del Mundial 2026. (Foto: Diario Correo)
Descarga el fixture completo del Mundial 2026. (Foto: Diario Correo)

Fixture completo del Mundial 2026: fecha, hora y canales

Esta es la programación completa de la primera fecha del Mundial 2026:

Día y horaPartidoCanales
Jue. 11 de junio / 2:00 p. m.México vs. SudáfricaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Jue. 11 de junio / 9:00 p. m.Corea del Sur vs. República ChecaDIRECTV y Paramount Plus
Vie. 12 de junio / 2:00 p. m.Canadá vs. Bosnia-HerzegovinaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Vie. 12 de junio / 8:00 p. m.Estados Unidos vs. ParaguayDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Sáb. 13 de junio / 2:00 p. m.Qatar vs. SuizaDIRECTV y Paramount Plus
Sáb. 13 de junio / 5:00 p. m.Brasil vs. MarruecosDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Sáb. 13 de junio / 8:00 p. m.Haití vs. EscociaDIRECTV y Paramount Plus
Sáb. 13 de junio / 11:00 p. m.Australia vs. TurquíaDIRECTV y Paramount Plus
Dom. 14 de junio / 12:00 p. m.Alemania vs. CurazaoDIRECTV y Paramount Plus
Dom. 14 de junio / 3:00 p. m.Países Bajos vs. JapónDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Dom. 14 de junio / 6:00 p. m.Costa de Marfil vs. EcuadorDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Dom. 14 de junio / 9:00 p. m.Suecia vs. TúnezDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 15 de junio / 11:00 a. m.España vs. Cabo VerdeDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 15 de junio / 2:00 p. m.Bélgica vs. EgiptoDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Lun. 15 de junio / 5:00 p. m.Arabia Saudita vs. UruguayDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 15 de junio / 8:00 p. m.Irán vs. Nueva ZelandaDIRECTV y Paramount Plus
Mar. 16 de junio / 2:00 p. m.Francia vs. SenegalDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Mar. 16 de junio / 5:00 p. m.Irak vs. NoruegaDIRECTV y Paramount Plus
Mar. 16 de junio / 8:00 p. m.Argentina vs. ArgeliaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Mar. 16 de junio / 11:00 p. m.Austria vs. JordaniaDIRECTV y Paramount Plus
Mié. 17 de junio / 12:00 p. m.Portugal vs. RD CongoDIRECTV y Paramount Plus
Mié. 17 de junio / 3:00 p. m.Inglaterra vs. CroaciaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Mié. 17 de junio / 6:00 p. m.Ghana vs. Panamá DIRECTV y Paramount Plus
Mié. 17 de junio / 9:00 p. m.Uzbekistán vs. ColombiaDIRECTV y Paramount Plus

Esta es la programación completa de la segunda fecha del Mundial 2026:

Día y horaPartidoCanales
Jue. 18 de junio / 11:00 a. m.República Checa vs. SudáfricaDIRECTV y Paramount Plus
Jue. 18 de junio / 2:00 p. m.Suiza vs. Bosnia-HerzegovinaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Jue. 18 de junio / 5:00 p. m.Canadá vs. QatarDIRECTV y Paramount Plus
Jue. 18 de junio / 8:00 p. m. México vs. Corea del SurDIRECTV, Paramount Plus y América TV
Vie. 19 de junio / 2:00 p. m.Estados Unidos vs. AustraliaDIRECTV y Paramount Plus
Vie. 19 de junio / 5:00 p. m.Escocia vs. MarruecosDIRECTV y Paramount Plus
Vie. 19 de junio / 7:30 p. m.Brasil vs. HaitíDIRECTV y Paramount Plus
Vie. 19 de junio / 10:00 p. m.Turquía vs. ParaguayDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Sáb. 20 de junio / 12:00 p. m.Países Bajos vs. SueciaDIRECTV, Paramount Plus y América TV
Sáb. 20 de junio / 3:00 p. m.Alemania vs. Costa de MarfilDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Sáb. 20 de junio / 7:00 p. m.Ecuador vs. CurazaoDIRECTV y Paramount Plus
Sáb. 20 de junio / 11:00 p. m.Túnez vs. JapónDIRECTV y Paramount Plus
Dom. 21 de junio / 11:00 a. m.España vs. Arabia SauditaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Dom. 21 de junio / 2:00 p. m.Bélgica vs. IránDIRECTV y Paramount Plus
Dom. 21 de junio / 5:00 p. m.Uruguay vs. Cabo VerdeDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Dom. 21 de junio / 8:00 p. m.Nueva Zelanda vs. EgiptoDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 22 de junio / 12:00 p. m.Argentina vs. AustriaDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 22 de junio / 4:00 p. m.Francia vs. IrakDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 22 de junio / 7:00 p. m.Noruega vs. SenegalDIRECTV, Paramount Plus y América TV
Lun. 22 de junio / 10:00 p. m.Jordania vs. ArgeliaDIRECTV y Paramount Plus
Mar. 23 de junio / 12:00 p. m.Portugal vs. UzbekistánDIRECTV y Paramount Plus
Mar. 23 de junio / 3:00 p. m.Inglaterra vs. GhanaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Mar. 23 de junio / 6:00 p. m.Panamá vs. CroaciaDIRECTV y Paramount Plus
Mar. 23 de junio / 9:00 p. m.Colombia vs. RD CongoDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus

Esta es la programación completa de la tercera fecha del Mundial 2026:

Día y horaPartidoCanales
Mié. 24 de junio / 2:00 p. m.Bosnia-Herzegovina vs. QatarDIRECTV y Paramount Plus
Mié. 24 de junio / 2:00 p. m.Suiza vs. CanadáDIRECTV y Paramount Plus
Mié. 24 de junio / 5:00 p. m.Escocia vs. BrasilDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Mié. 24 de junio / 5:00 p. m.Marruecos vs. HaitíDIRECTV y Paramount Plus
Mié. 24 de junio / 8:00 p. m.República Checa vs. MéxicoDIRECTV y Paramount Plus
Mié. 24 de junio / 8:00 p. m.Sudáfrica vs. Corea del SurDIRECTV y Paramount Plus
Jue. 25 de junio / 3:00 p. m.Curazao vs. Costa de MarfilDIRECTV y Paramount Plus
Jue. 25 de junio / 3:00 p. m.Ecuador vs. AlemaniaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Jue. 25 de junio / 6:00 p. m.Japón vs. SueciaDIRECTV y Paramount Plus
Jue. 25 de junio / 6:00 p. m.Túnez vs. Países BajosDIRECTV y Paramount Plus
Jue. 25 de junio / 9:00 p. m.Turquía vs. Estados UnidosDIRECTV y Paramount Plus
Jue. 25 de junio / 9:00 p. m.Paraguay vs. AustraliaDIRECTV y Paramount Plus
Vie. 26 de junio / 2:00 p. m.Noruega vs. FranciaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Vie. 26 de junio / 2:00 p. m.Senegal vs. IrakDIRECTV y Paramount Plus
Vie. 26 de junio / 7:00 p. m.Uruguay vs. EspañaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Vie. 26 de junio / 7:00 p. m.Cabo Verde vs. Arabia SauditaDIRECTV y Paramount Plus
Vie. 26 de junio / 10:00 p. m.Nueva Zelanda vs. BélgicaDIRECTV y Paramount Plus
Vie. 26 de junio / 10:00 p. m.Egipto vs. IránDIRECTV y Paramount Plus
Sáb. 27 de junio / 4:00 p. m.Panamá vs. InglaterraDIRECTV y Paramount Plus
Sáb. 27 de junio / 4:00 p. m.Ghana vs. CroaciaDIRECTV y Paramount Plus
Sáb. 27 de junio / 6:30 p. m.Colombia vs. PortugalDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Sáb. 27 de junio / 6:30 p. m.RD Congo vs. UzbekistánDIRECTV y Paramount Plus
Sáb. 27 de junio / 9:00 p. m.Argelia vs. AustriaDIRECTV y Paramount Plus
Sáb. 27 de junio / 9:00 p. m.Jordania vs. ArgentinaDIRECTV y Paramount Plus

Los dos primeros de cada grupo pasan a dieciseisavos de final; mientras que los ocho mejores terceros también avanzarán.

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