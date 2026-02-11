Nueva historia. A un mes del inicio de la Liga Femenina del Fútbol Profesional, Flamengo FC dio inicio a la pretemporada.

La mañana del lunes 09 empezó a trabajar en el campo del anexo de Huari del distrito de Huancán. Fue presentado el flamante DT José Zevallos Ochoa, quien dirigió las prácticas, tras un breve diálogo con las jugadoras.

Otra novedad es la presencia oficialmente de las dos primeras contrataciones del extranjero. Se trata de la defensa central Priscila Bustos Romero de nacionalidad argentina y la delantera Ana Beatriz Tarantino de nacionalidad brasileña.

El resto del plantel son las aguerridas huacas que fueron renovadas por su desempeño la temporada 2025. Las Guerreras Wankas han prometido superar la campaña anterior y pelear los primeros lugares para intentar una Copa Internacional.

