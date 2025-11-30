El Clube de Regatas do Flamengo llegó este domingo por la mañana a Rio de Janeiro, un día después de coronarse campeón de la Copa Libertadores 2024.El vuelo procedente de Lima aterrizó a las 09h58 locales (12h58 GMT) en el aeropuerto internacional Tom Jobim.

El equipo dirigido por Filipe Luís, que el sábado venció 1-0 a Palmeiras, fue recibido por decenas de hinchas que se acercaron a la terminal aérea para saludar a los jugadores.

La caravana avanza hacia el centro de Rio

Tras el desembarque, la delegación se trasladó en autocar hacia el centro de la ciudad, escoltada por agentes de policía en moto. La alcaldía de Rio estima que alrededor de 500.000 aficionados se congregarán en el área central para celebrar el cuarto título continental del club.

Los futbolistas del Flamengo tienen previsto realizar un recorrido de 850 metros para exhibir el trofeo y festejar con la multitudinaria “torcida”.

El club puede lograr un doblete esta semana

Además del título continental, Flamengo mantiene opciones de conquistar también el Brasileirão. Para asegurar el campeonato nacional, el equipo necesita vencer el miércoles en casa al Ceará, o bien esperar que Palmeiras no gane en su visita al Atlético Mineiro.

Datos clave