La Fórmula 1 llega el domingo 6 de septiembre al circuito de Monza, donde se peleará el Gran Premio de Italia. La carrera tendrá como uno de sus principales atractivos la lucha por el campeonato, con el italiano Kimi Antonelli llegando como líder de la clasificación, pero con el obstáculo de una penalización en la parrilla por el cambio de unidad de potencia, lo cual podría cambiar el desarrollo de la competencia.

Antonelli correrá con 59 puntos de ventaja después de ampliar su diferencia en la última fecha, disputada en Países Bajos. Sin embargo, el piloto de Mercedes no tendrá un fin de semana sencillo. La penalización lo obligará a afrontar una carrera de recuperación en uno de los circuitos más rápidos del calendario, donde cada posición puede ser determinante para conservar su ventaja en la lucha por el título.

Del otro lado aparece Lando Norris, quien atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El piloto de McLaren viene de conseguir victorias consecutivas en Hungría y Zandvoort, resultados que le permitieron recortar distancias en el campeonato y llegar a Monza con la posibilidad de aprovechar las dificultades de Antonelli. El británico buscará extender su racha y aprovechar la presión sobre el líder para acercarse a la cima.

La competencia también tendrá un tercer foco en George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, quien viene de acompañarlo en el podio de Zandvoort y buscará aprovechar la penalización del líder para conseguir una nueva victoria. A ellos se sumarán los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que tendrán una motivación especial al correr ante los tifosi.

Para la casa de apuestas Betsafe, Norris parte como el principal candidato para quedarse con la victoria en Monza, con una cuota de 2.50, seguido muy de cerca por Russell con 2.90. Más atrás aparecen Hamilton con 8.00 y Leclerc con 9.00. Esto refleja el escenario abierto que presenta una carrera en la que el líder del campeonato tendrá que remontar y sus principales perseguidores buscarán aprovechar la oportunidad.

En conclusión, el Gran Premio de Italia conocido como el “Templo de la Velocidad”, pondrá nuevamente a prueba a los principales protagonistas de la temporada. Con Antonelli obligado a remontar, Norris buscando su tercera victoria consecutiva y Ferrari frente a su público, la carrera italiana se presenta como una nueva oportunidad para que el campeonato cambie de rumbo.