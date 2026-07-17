Las semifinales del Mundial 2026 ya son parte de la historia y dejaron a Francia e Inglaterra como los grandes derrotados, relegados a definir el tercer y cuarto puesto en un partido que buscará ser el premio consuelo tras quedar a un paso del sueño más importante.

El duelo se disputará este sábado 18 de julio a las 4:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Miami, Miami Gardens, Estados Unidos, en la antesala de la gran final entre Argentina vs. España del domingo 15 de julio en el estadio de Nueva Jersey a las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿CÓMO LLEGA FRANCIA?

Ambas selecciones llegan golpeadas tras quedarse a un paso del título. Francia fue derrotada por España por 0-2 el martes 14 de julio con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, sellando así su eliminación de manera consecutiva en la lucha por el trofeo.

Pese a haber superado cada dificultad, los franceses no consiguieron superar a una España que venía ganando justamente. Incluso la prensa francesa criticó duramente a los jugadores, en especial a Olise, quien no habría mostrado el mismo nivel en anteriores compromisos.

El recorrido de la selección dirigida por Didier Deschamps había sido sólido en toda la fase de grupos; terminó primera del Grupo I con 9 puntos, 10 goles y solo dos en contra. En la eliminatoria, los galos superaron a Suecia (3-0), Paraguay en los octavos (1-0), Marruecos en cuartos (2-0). Su gran exponente ofensivo, Kylian Mbappé, llega a este partido con ocho goles en el torneo, cifra con la que pelea mano a mano con Lionel Messi por la Bota de Oro.

¿CÓMO LLEGA INGLATERRA?

Por su parte, Inglaterra llega a este encuentro tras la derrota ante Argentina por 1-2, donde el único tanto fue de Anthony Gordon. Si bien se esperaba más de su capitán Harry Kane y Jude Bellingham, el primer gol no fue suficiente para detener a la Albiceleste.

Debido a esta derrota que dejó a los ingleses con un sabor amargo, muchos hinchas cuestionaron las acciones de Thomas Tuchel. El conjunto inglés esperaba clasificar a la final y de alguna manera conseguir su segundo título después de 1966.

Los Tres Leones llegaron a este punto tras ser derrotados de forma agónica ante Argentina el miércoles 15 de julio en Atlanta, un resultado que dejó a los ingleses con la sensación de haber tenido el partido cerca hasta el final. Inglaterra, al igual que Francia, tuvo un paso casi sólido, ya que en la fase de grupos quedó líder al acumular 7 unidades con 6 goles a favor y 2 en contra.

En la eliminatoria, venció a RD Congo por 2-1; superó a México por 3-2 en los octavos de final; triunfó ante Noruega por 2-1 en los cuartos de final. No obstante, no pudo ante la Albiceleste.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO Y A QUÉ HORA?

En Perú, la transmisión del encuentro estará a cargo de DSports; en Argentina se podrá ver por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, y también disponible vía streaming a través de DGO, TyC Sports Play y MiTelefe; en España, a cargo de DAZN y, de manera gratuita, por La 1 de RTVE.

Respecto al horario, en otros países el compromiso arrancará a las 15:00 horas de México; 16:00 horas de Colombia y Ecuador; 17:00 horas de Estados Unidos (hora del este), Bolivia, Chile y Venezuela; 18:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 22:00 horas de Inglaterra y 23:00 horas de Francia.