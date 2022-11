El nivel futbolístico de Gerard Piqué ha tenido un notorio bajón esta temporada y, para sorpresa de todo el mundo, el zaguero central anunció que se retirará del fútbol profesional. A sus 35 años, el defensor indicó que este fin de semana jugará su último partido con la camiseta del Barcelona en el Camp Nou.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el experimentado deportista expresó todo su sentir. “Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí”, inició.

“Como muchos de ustedes, soy del Barcelona desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barca”, agregó.

De inmediato, Piqué enlazó su presente con su infancia: “Últimamente, he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños: que llegaría al primer equipo del Barca, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre”.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Luego, el defensor hizo el inesperado anuncio: “Hace 25 años que entré al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me ha dado todo, el Barca me ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habría ningún otro equipo y así será. Este sábado, será mi último partido en el Camp Nou (ante Almería)”.

“Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barca a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Vizca el Barca, siempre”, concluyó Gerard Piqué.