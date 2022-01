Gianluca Lapadula le pone mucho empeño al aprendizaje del castellano. De hecho, hace unos días, el delantero publicó mediante las redes sociales una imagen en la que lee textos en este idioma. “Estudiando un poco…”, expresó el futbolista, quien desea mejorar su comunicación con sus compañeros de la selección peruana tanto dentro como fuera del campo.

Eso sí, hay que admitir que, como en toda actividad, la práctica es una de las claves para progresar. Y ‘Lapagol’, por el contacto que tiene en su familia y los jugadores de la Bicolor, ya puede desenvolverse mucho mejor. Al menos así lo demostró mediante un desafío que enfrentó en una reciente presentación.

Durante una entrevista, el ‘Bambino de los Andes’ aceptó pasar una prueba en la que tenía que brindar el significado de algunas expresiones que suelen emplearse en nuestro país. Entonces, el goleador del Benevento, con el característico buen humor que suele mostrar, comentó: “Me voy concentrado”, antes de iniciar.

“¿Qué significa para ti, ‘¡qué palta!’?”, le consultaron en el diálogo con Gol Perú. “Eso me falta”, admitió Gianluca, en referencia a que no tiene familiaridad con esa frase. No obstante, el artillero de Benevento siguió con el test y comentó sobre la expresión “tremendo ‘chongo’” que es “como un chiste o una broma”.

Luego, Lapadula dio el significado del término “causa” y contestó: “Mi amigo, mi hermano…”, dejando una sonrisa. “Estoy ‘aguja’’”, le preguntaron al ‘9′. “Esa me la han dicho… sin plata, ¿puede ser? No tengo dinero. Me acuerdo de eso”. Y para cerrar, la última expresión fue “¡qué roche!” a lo que el jugador de Bicolor dijo: “¡Qué vergüenza!”

De esa manera concluyó la divertida prueba a la que sometieron al artillero de la selección peruana. Aunque, como no le gusta fallar, el jugador se quedó con la espina clavada por no haber acertado en la primera y comentó: “Me faltó una, la primera. La próxima vez serán las cinco de cinco”, concluyó.

El test de términos peruanos al que fue sometido Gianluca Lapadula. (Fuente: Gol Perú)