Gladys Tejeda, con 12 medallas en competencias internacionales, la última, la de bronce en los Juegos Panamericanos, vuelve a Huancayo. Ella habla fuerte y claro sobre el deporte de élite y las necesidades de los atletas.

Gladys, son 7 medallas para la región Junín ¿consideras que ahora podemos esperar más de las autoridades y las empresas privadas para atletas como Luz Mery Rojas (con medalla de oro) o Anita Poma que a sus 19 años es toda una promesa?

Yo sigo a todos los chicos nuevos que han logrado medallas y me da mucha alegría sus logros, les pido que sean más constantes, porque este camino es duro y bien largo. Estos Juegos Panamericanos, son un buen inicio para ellos que empezaron muy jóvenes, Anita desde los 11 años, cuantos años luchó. Luz Mery empezó hace 12 años, yo me iba a internar en el CAR y ella ya entrenaba. Ellas están batallando, todo esfuerzo a mediano o largo plazo es bienvenido. Si un atleta lucha en cualquier momento le llega su oportunidad, uno solo no va a poder, ellos tienen que estar concentrados en entrenar.

¿Luego de Chile, ahora te enfocas en las Olimpiadas Paris 2024?

Entreno mucho fuera del país y lo hago para mejorar en carreras cortas en las pistas. Es cierto que la altura en Huancayo, nos ayuda en un 40%, pero cuando ya salimos a un juego olímpico como Paris 2024, necesitamos entrenar en otros países, hay que recordar que el atletismo no solo es resistencia, también es velocidad y el entrenamiento debe ser integral combinar resistencia, velocidad,ritmo y potencia. Hoy en día las competencias son fuertes y duras y tienes que entrenar.

¿Qué es lo mínimo que necesita un deportista de élite?

Es cierto que necesitamos una buena pista atlética en el CAR 3 de octubre hay una, la del estadio Huancayo está mal, ahora con 7 medallas en los Panamericanos, específicamente para la región Junín nosotros podemos coordinar y lograr mejores condiciones. Las infraestructuras se han hecho para los Panamericanos en el año 2019, pero lamentablemente todas están en Lima, todo es posible. Y más importante aún es el trabajo con los jóvenes, necesitamos más lotes de atletas y deportistas que nos sigan representando, hay mucho potencial que podemos buscar en las escuelas y colegios.

El deportista de Abancay, Ediberto Gutiérrez, rechazó la medalla y diploma del alcalde de su ciudad, porque cuando necesitó de su ayuda nunca fue escuchado ¿qué opinas, te ha pasado algo similar con nuestras autoridades?

Yo lo entiendo, el se ha sentido solo, muchas veces nos pasa eso. A mi me pasó, yo tenía que acercarme a las autoridades, llevaba mis papeles y me decían mañana, pasado, no tenemos dinero, no manejamos presupuesto para el deporte. El tiene razón y de manera inocente expresó como se sentía y dejó la medalla y el diploma, se le entiende. Para llegar a las empresas privadas, ellos te exigen siempre resultados, yo tengo a 4 pero aún así se necesita mucho más. En otros países detrás de un atleta hay todo un equipo médico deportólogo, un nutricionista.

Gladys eres un orgullo para todos los peruanos, ya sumas alrededor de 12 medallas en competencias internacionales, ¿Que pides para el Perú?

Ya es hora de tener un Ministerio del Deporte, para que esta entidad no dependa del Ministerio de Educación que no dirige bien. Con su propio ministerio habría más control, el poco dinero que va distribuir el Estado se trabajaría mejor y para que llegue netamente a los deportistas.