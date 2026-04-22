El Perú se prepara para ser, una vez más, el centro de la hípica continental. El próximo domingo 26 de abril, el Hipódromo de Monterrico abrirá sus puertas para celebrar la 42° edición del Gran Premio Latinoamericano (GI) – Copa Jockey Plaza.

Este evento, que representa la máxima expresión del turf en Sudamérica, no solo destaca por su altísimo nivel deportivo, sino por consolidar al país como un polo de atracción para eventos internacionales de gran envergadura, fortaleciendo nuestra imagen turística y deportiva bajo el prestigioso sello de la Marca Perú.

La competencia, que se disputará sobre una distancia de 2,000 metros en la pista de césped, contará con una bolsa de premios de US$ 300,000, una de las más importantes del calendario regional. Tras la confirmación oficial de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), ya se conocen los ejemplares que buscarán la gloria. El Perú presentará una selección de élite liderada por nombres como Puppi’s Husband, Khamal, Magic Power, María Luisa, Manyuz, Padre Roberto y Kanko, quienes tendrán la misión de mantener el histórico invicto nacional cuando la sede es Lima. La delegación extranjera llegará con lo mejor de Argentina (Thor Medina y The Gladiator’s Hat), Brasil (Olympic Oman y Pivot Central), Chile (Apolo Rey, Medjool y Teao) y Uruguay (Golikovic), garantizando un espectáculo de clase mundial.

Gran Premio Latinoamericano 2026 reunirá a la élite hípica en Monterrico. (Foto: Jockey Club)

Un aniversario con respaldo institucional

Este evento trasciende las pistas al coincidir con un hito fundamental: los 80 años de vida institucional del Jockey Club del Perú. En el marco de esta celebración, el Congreso de la República otorgó recientemente un reconocimiento especial a la institución, destacando su labor ininterrumpida en la promoción del deporte, la cultura y el desarrollo económico a través de la industria hípica.

Danilo Chávez Abad, presidente del Jockey Club del Perú, resaltó la trascendencia de este momento: “Llegamos a este Gran Premio con el orgullo de ser la entidad social-cultural-deportiva más importante del país y la única creada mediante una Ley. El reconocimiento del Congreso reafirma nuestra responsabilidad de fomentar una actividad que genera empleo para más de 25 mil familias peruanas. Organizar el Latinoamericano en el marco de nuestro 80 aniversario es muy importante para nosotros; demuestra que el Jockey Club es un referente sudamericano capaz de organizar eventos que ponen al Perú en la vitrina internacional”.

Visibilidad y Nuevas Audiencias

En el aspecto organizativo, el Club viene ejecutando su plan estratégico con total éxito. Se espera superar la asistencia de la edición 2024, proyectando recibir a más de 25,000 espectadores. El objetivo es devolverle a la hípica la visibilidad masiva que merece, consolidando al Hipódromo de Monterrico no solo como un recinto deportivo, sino como un espacio versátil y sofisticado para los eventos corporativos y sociales más selectos de la capital.

“Nuestra meta es que la hípica conecte con nuevas generaciones”, añadió Chávez Abad. “Estamos apostando por experiencias innovadoras y activaciones digitales que acerquen este deporte tradicional a los jóvenes. Queremos que descubran en Monterrico un espacio moderno y dinámico, donde la adrenalina de las carreras se vive en un ambiente de excelencia”.

¿Cuándo será la cita?

El evento será el domingo 26 de abril (de 1:00 p. m. a 6:30 p. m.), en el Hipódromo de Monterrico (Puerta 1A: Panamericana Sur / Puerta 4: Av. El Derby), y el ingreso será gratuito.