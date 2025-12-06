La quinta y última fecha del Campeonato Nacional Ronex 2025, disputada en el Ronex Park de Lurín, ofreció una jornada llena de adrenalina que mantuvo en vilo a más de 2 mil aficionados. No solo se definieron los ganadores de la fecha, sino también los campeones absolutos del año en las categorías Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV. La fiesta tuerca se completó con la exhibición del campeón de Caminos del Inca 2025, André Martínez, y la presencia de figuras de renombre como Nicolás Fuchs y Fredie Blume.

Ganadores de la competencia Ronex 2025. FOTOS: Ronex Race Media

La jornada tuvo cuatro mangas de seis vueltas cada una, en las que los pilotos se exigieron al máximo para cerrar la temporada con fuerza. Los vencedores de esta quinta fecha fueron Fredie Blume en Crosscar, Raúl Velit en RX, Álvaro Rivera en UTV, Flavio Castro en Motos Pro y José Piña en Motos Mecánica Nacional. Sin embargo, el verdadero pulso estaba en la disputa por el ranking general, donde cada curva podía cambiar la historia.

Ganadores de la competencia Ronex 2025. FOTOS: Ronex Race Media

Al final del día, los campeones nacionales 2025 se coronaron tras un año de constancia y pericia: Joaquín Landa (Crosscar), Fernando Dreyfus (RX), Nicolás Landa (UTV), Flavio Castro (Motos Pro) y Kevin Herrera (Motos Mecánica Nacional).

“Me siento súper contento por haber logrado el campeonato y a la vez sorprendido porque es mi segundo año en esta categoría. Agradecer al Ronex por la buena organización en estas cinco fechas y a los mecánicos que se encargaron de que no tengamos ningún problema. Y, sobre todo, a mi papá que me ha acompañado todo el año, apostando por mí”, expresó Joaquín Landa, flamante campeón de Crosscar.

Resultados finales Campeonato Nacional 2025

Categoría Mecánica Nacional

3ero - Jorge Álvarez

2do - José Piña

1ero - Kevin Herrera

Categoría Velocross Pro

3er - Renzo Cecchi

2do - Manuel Medina

1ero - Flavio Castro

Categoría UTV

3er - Álvaro Rivera

2do - Joe Aquino

1ero - Nicolás Landa

Categoría RX

3er - Henry Mendoza

2do - Sergio Baigorria

1ero - Fernando Dreyfus

Categoría Crosscar

3er - Nicolás Landa

2do - Diego Heilbrunn

1ero - Joaquín Landa

Resultados fecha 5

Categoría Mecánica Nacional

3ero - Luciano Rodríguez

2do - Kevin Herrera

1ero - José Piña

Categoría Velocross Pro

3er - Renzo Cecchi

2do - Manuel Medina

1ero - Flavio Castro

Categoría UTV

3er - Joe Aquino y Ghunter Cossio

2do - Oscar Montes

1ero - Álvaro Rivera

Categoría Rx

3er - Henry Mendoza

2do - Derek Baigorria

1ero - Raúl Velit

Categoría Crosscar

3er - Nicolás Landa

2do - Nicolás Fuchs

1ero - Fredie Blume