La quinta y última fecha del Campeonato Nacional Ronex 2025, disputada en el Ronex Park de Lurín, ofreció una jornada llena de adrenalina que mantuvo en vilo a más de 2 mil aficionados. No solo se definieron los ganadores de la fecha, sino también los campeones absolutos del año en las categorías Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV. La fiesta tuerca se completó con la exhibición del campeón de Caminos del Inca 2025, André Martínez, y la presencia de figuras de renombre como Nicolás Fuchs y Fredie Blume.
La jornada tuvo cuatro mangas de seis vueltas cada una, en las que los pilotos se exigieron al máximo para cerrar la temporada con fuerza. Los vencedores de esta quinta fecha fueron Fredie Blume en Crosscar, Raúl Velit en RX, Álvaro Rivera en UTV, Flavio Castro en Motos Pro y José Piña en Motos Mecánica Nacional. Sin embargo, el verdadero pulso estaba en la disputa por el ranking general, donde cada curva podía cambiar la historia.
Al final del día, los campeones nacionales 2025 se coronaron tras un año de constancia y pericia: Joaquín Landa (Crosscar), Fernando Dreyfus (RX), Nicolás Landa (UTV), Flavio Castro (Motos Pro) y Kevin Herrera (Motos Mecánica Nacional).
“Me siento súper contento por haber logrado el campeonato y a la vez sorprendido porque es mi segundo año en esta categoría. Agradecer al Ronex por la buena organización en estas cinco fechas y a los mecánicos que se encargaron de que no tengamos ningún problema. Y, sobre todo, a mi papá que me ha acompañado todo el año, apostando por mí”, expresó Joaquín Landa, flamante campeón de Crosscar.
Resultados finales Campeonato Nacional 2025
Categoría Mecánica Nacional
3ero - Jorge Álvarez
2do - José Piña
1ero - Kevin Herrera
Categoría Velocross Pro
3er - Renzo Cecchi
2do - Manuel Medina
1ero - Flavio Castro
Categoría UTV
3er - Álvaro Rivera
2do - Joe Aquino
1ero - Nicolás Landa
Categoría RX
3er - Henry Mendoza
2do - Sergio Baigorria
1ero - Fernando Dreyfus
Categoría Crosscar
3er - Nicolás Landa
2do - Diego Heilbrunn
1ero - Joaquín Landa
Resultados fecha 5
Categoría Mecánica Nacional
3ero - Luciano Rodríguez
2do - Kevin Herrera
1ero - José Piña
Categoría Velocross Pro
3er - Renzo Cecchi
2do - Manuel Medina
1ero - Flavio Castro
Categoría UTV
3er - Joe Aquino y Ghunter Cossio
2do - Oscar Montes
1ero - Álvaro Rivera
Categoría Rx
3er - Henry Mendoza
2do - Derek Baigorria
1ero - Raúl Velit
Categoría Crosscar
3er - Nicolás Landa
2do - Nicolás Fuchs
1ero - Fredie Blume