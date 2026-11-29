La pasión por Universitario de Deportes también se hizo sentir en Miraflores. Un grupo de hinchas cremas se reunió en un restaurante de la calle de las Pizzas para seguir la primera semifinal de la Liga 1 2026 y alentar a su equipo frente a Sport Huancayo.

Los aficionados permanecieron atentos a las acciones del encuentro, que se disputó en la Ciudad Incontrastable y terminó sin goles. El compromiso estuvo marcado por las expulsiones de Daniel Porozo, por el conjunto local, y de Aldo Corzo, por el cuadro crema, además de la tarjeta roja a Piero Magallanes en el primer tiempo.

Pese a las oportunidades y a las ventajas numéricas que tuvo durante el partido, Universitario no consiguió romper el empate. Ahora, los cremas deberán definir su clasificación en el duelo de vuelta, programado para el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el estadio Monumental.