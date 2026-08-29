Ignacio Buse disputará este sábado la final del ATP 250 de Winston-Salem frente al británico Arthur Fery, en un partido que puede darle al tenis peruano un nuevo título en el circuito profesional. El encuentro se jugará en Carolina del Norte, Estados Unidos, y marcará una nueva oportunidad para el tenista nacional después de su consagración en Hamburgo.

El peruano buscará conseguir su segundo trofeo ATP del año luego de haber ganado el ATP 500 de Hamburgo en mayo. Además, intentará conquistar por primera vez un campeonato sobre pista rápida y alcanzar una marca que solo Jaime Yzaga consiguió entre los tenistas peruanos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido está programado para las 3:00 p. m., hora peruana, y podrá seguirse en vivo mediante Disney+. Buse y Fery no registran enfrentamientos oficiales en el circuito profesional. Sin embargo, ambos se enfrentaron en la fase de clasificación del ATP 250 de Estocolmo en 2025, donde el británico consiguió la victoria en dos sets.

La presencia de Buse en esta definición también representa un registro particular para el tenis nacional. Han pasado 22 años desde la última vez que un peruano disputó una final ATP sobre pista rápida, cuando Luis Horna llegó a la definición del torneo de Long Island en 2004.

El desempeño del peruano en Winston-Salem ya tuvo consecuencias en el ranking mundial, incluso antes de conocer el resultado del partido. Buse ascenderá del puesto 35 al 31 y llegará al último Grand Slam del año con una nueva ubicación entre los mejores tenistas del mundo.

Preparado para el US Open

Después de la final en Carolina del Norte, Buse tendrá que cambiar de escenario para afrontar el US Open. El peruano debutará este domingo 30 de agosto ante el estadounidense Marcos Giron.

El historial profesional entre ambos favorece al tenista nacional, quien derrotó a Giron este año en el ATP 250 de Londres. En aquel encuentro, Buse remontó para imponerse por 3-6, 7-5 y 7-6.

Una victoria frente a Fery le permitiría cerrar su participación en Winston-Salem con un nuevo título ATP y llegar al Abierto de Estados Unidos como la primera raqueta del Perú. El británico, por su parte, buscará quedarse con el campeonato en la primera final ATP de su carrera.