Inés Melchor es una de las deportistas que más a luchado por sacar adelante el nombre del país, y con sus innumerables medallas que ha logrado ganar internacionalmente, ha demostrado que nada ni nadie podrá borrarle esa sonrisa de satisfacción que esboza al terminar una maratón.

Cabe mencionar que la vida de Inés no ha sido fácil, ya que, cuando era pequeña. sufrió de una lesión que casi le quita la oportunidad de cumplir sus sueños, pero gracias al amor de su familia, logró saltar el obstáculo que la vida le puso desde muy temprano.

UN CUENTO DE MI VIDA

Ediciones Pichoncito acaba de lanzar cuatro nuevos títulos para enriquecer su colección Peruanos Power, en las que está presente Inés Melchor, la aguerrida maratonista de los Andes del Perú que hizo historia tras conquistar las más importantes medallas y récords latinoamericanos gracias a su perseverancia, esfuerzo y disciplina.

“Me siento muy contenta y me gustaría que mi historia inspire a muchos niños y niñas para que practiquen deporte, ya que a esa edad es muy buena para cultivar valores” , comentó Inés a diario Correo.

Luego continuó con: “desde niña nunca pensé en ser atleta (...) pero, desde el colegio, fue el momento en que comencé a practicar deporte gracias a mi entrenador. Yo creo que desde ahí comenzó todo”.

La fondita comentó que eL cuento que narra su vida llegó a plasmar su esencia como persona para poder llegar a los niños y jóvenes.

“Sí, me gustó mucho, espero que llegue a más niños. Yo creo que un cuento es donde comienzan los sueños y sus objetivos de lo que quieren ser de grandes”.

EL DEPORTE ES PARA SIEMPRE

Inés comentó que no dejará el deporte de lado, ya que tiene más de 20 años en este mundo, pero que quiere comenzar a hacer otras cosas fuera de la cancha.

“Tengo más de 20 años en el deporte y también soy abogada, estudié Derecho, entonces como siempre lo menciono, el próximo año me dedicaré a ser abogada, pero no dejaré el deporte de lado. Solo me retiraré de la etapa competitiva.

LUCHA POR TUS SUEÑOS

Por el momento, Inés se encuentra pasando la cuarentena en su natal Huancavelica. Ella se sigue entrenando en su hogar, ya que aún tiene muchas metas por cumplir.

“Siempre luchen por sus sueños, e so que les va a llenar de felicidad cuando sean más grandes. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Siempre tengan mucha perseverancia”, finalizó Inés.

